Juan Cruz Komar, defensor central de Rosario Central, tendrá que ser operado del corazón a raíz de un problema cardíaco que requiere cuidados especiales. En los últimos días, el zaguero no se entrenó con el plantel mientras se realizan estudios médicos para determinar el estado de su corazón y el tratamiento a seguir, según confirmó el club.

La situación de Komar no es nueva: en 2024, al intentar sumarse a Huracán, le detectaron una arritmia cardíaca en la revisión médica, lo que provocó que no debutara con ese club y regresara a Rosario Central para someterse a una intervención. Esa arritmia fue tratada con una ablación, y luego inició un proceso de rehabilitación con el objetivo de retomar la actividad profesional tras varios meses de recuperación. Por ahora, el futbolista permanece al margen de los entrenamientos a la espera de un parte médico que confirme los pasos a seguir, y su regreso a la competencia dependerá de la evolución de estos estudios.



El Departamento Médico del conjunto Canalla informó que la detección de esta condición se dio a partir de una serie de estudios cardiovasculares que se le realizaron al jugador de 29 años. Por el momento el club no dio mayores precisiones sobre los plazos de recuperación que tendrá que afrontar Komar tras la operación.