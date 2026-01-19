El representante de Chimy Ávila abrió la puerta para una posible llegada a Boca: "Ganas"

El agente de Chimy Ávila abrió la puerta a una posible llegada del delantero a Boca: qué dijo.

El representante de Ezequiel Ávila dejó abierta la posibilidad de que el delantero llegue en este mercado de pases a Boca Juniors, que a menos de una semana para el arranque del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino aún no realizó incorporaciones. En diálogo con TyC Sports, Carlos Bilicich reconoció que el 'Chimy' continuará en Real Betis después de que se cayera su pase al Getafe, pero que una llamada del presidente Juan Román Riquelme podría cambiar el rumbo de las negociaciones: "Si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver", soltó.

"Hizo inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy", expresó el agente. Sin embargo, también opinó que lo mejor para el futbolista con pasado en San Lorenzo es quedarse en Europa: “Para mí no es el mercado en el que debería moverse, es una opinión mía, porque creo que está recuperando su nivel, está muy cómodo, se siente bien y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy. Quizá en junio sí".

El agente de "Chimy" Ávila no descartó un regreso a la Argentina y habló del interés de otros equipos

Si bien no cerró la puerta a un regreso al país, Bilicich destacó el buen presente que Ávila atraviesa hoy en el cuadro andaluz tras recuperar la titularidad esta última semana: “Hoy está abierta la posibilidad de volver a Argentina, pero Chimy está muy cómodo en el Betis y tiene contrato. Hasta el final del libro de pases todo puede pasar, aunque si se tiene que ir de Betis, se querrá ir de la mejor manera”. Además, comentó que otros conjuntos del fútbol argentino preguntaron por el jugador en esta ventana de transferencias: “Racing y Rosario Central también están interesados en él".

'Chimy' Ávila fue la gran figura del Betis en su última presentación por la Copa del Rey: anotó un doblete en el triunfo por 2 a 1 contra Elche.

Por qué aún no llegaron refuerzos a Boca

Hasta el momento, el único refuerzo que cerró Boca es Marino Hinestroza, futbolista de Atlético Nacional. El colombiano llegará al club a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase, aunque todavía el jugador no llegó al país para firmar su contrato. Luego hay avances en distintas negociaciones por otros jugadores, pero ninguno más cerrado.

Por su parte, se conoce el interés de Boca por Alexis Cuello y Gastón Hernández, dos de los jugadores principales de San Lorenzo. Y Cuello está cerca de llegar al conjunto azul y oro, de acuerdo a las últimas informaciones. El Ciclón pretende 3 millones de dólares limpios por el 60% del pase, que es lo que le pertenece al club del delantero.

Cuándo debuta Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026

El "Xeneize" que dirige técnicamente Claudio Úbeda realizará su presentación en el certamen local este domingo 25 de enero cuando se enfrente a Deportivo Riestra en La Bombonera a partir de las 18:30 horas.