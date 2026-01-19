Se renueva el Campo Argentino de Polo y se confirmó qué artista inaugurará las instalaciones con un mega show.

Alejandro Sanz llega a Buenos Aires los días 6 (SOLD OUT) y 7 (ÚLTIMA FECHA) de marzo para protagonizar un acontecimiento doblemente especial: no solo marcará su esperado reencuentro con el público argentino, sino que además será el primer artista en inaugurar el nuevo formato del Campo Argentino de Polo, un espacio emblemático que se renueva para ofrecer una experiencia superadora de shows a cielo abierto.

Cómo será el show de Alejandro Sanz en Buenos Aires

Ante una gira conformada por 45 ciudades y 8 países, el artista desplegará en cada destino un show explosivo acompañado de 8 músicos en escena y una puesta en escena increíble desplazada en 12 camiones. La misma incluye cámaras de última generación, pantalla concavoconvexa de más de 300 metros cuadrados permitiendo la proyección de efectos visuales que están específicamente diseñados para que todos sus seguidores vivan una experiencia inmersiva. Además, las cámaras distribuidas por todo el recinto, incluso entre el público, aportarán a la conexión brindando también una sensación de cercanía única.

Para llevar a cabo esta experiencia junto a uno de los artistas más entrañables, se contará con un equipo de producción de Alejandro Sanz conformado por 34 personas fusionadas a la local dan como resultado un equipo de aproximadamente 100 personas por concierto.

Cómo es el nuevo diseño del Campo Argentino de Polo

El nuevo diseño del venue propone mejor visibilidad desde todos los sectores, una optimización integral del sonido, mayor comodidad en circulaciones, nuevas propuestas gastronómicas y accesos facilitados por múltiples medios de transporte. Todo, en un entorno verde único dentro de la ciudad, pensado para vivir conciertos de gran escala con una experiencia más cuidada y envolvente.

En este marco, Alejandro Sanz presentará un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman parte de su nueva etapa creativa, en el contexto de su gira 2026. Un espectáculo especialmente diseñado para un venue que invita a vivir la música de otra manera, combinando cercanía, potencia y emoción. Con una relación histórica con el público argentino y tras agotar funciones en cada una de sus visitas al país, Sanz vuelve a encontrarse con sus fans en un escenario que se proyecta como uno de los nuevos polos de los grandes shows internacionales en Buenos Aires.

Ubicaciones y precios para Alejandro Sanz