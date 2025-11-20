Alejandro Sanz confirma una segunda función en el Campo de Polo: éxito rotundo

Alejandro Sanz está enmedio de una gira mundial.

El multipremiado artista español Alejandro Sanz anunció su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos argentinos que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada a nuestro país.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, recientemente, Sanz confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Ahora, el consagrado artista agotó la primera fecha en Buenos Aires y confirma un nuevo show el día 7 de marzo en el Campo de Polo. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 20 de noviembre a las 16hs con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com. Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué +?”. Este material, tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y verá la luz el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato físico.

En “¿Y ahora qué +?”, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Alejandro Sanz, un artista consagrado

Desde su debut en 1991 con “Viviendo Deprisa” hasta su último disco de estudio “SANZ”, Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Alejandro Sanz es, además, el artista español con más premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy.

Con su más reciente trabajo discográfico, “¿Y Ahora Qué?”, consolidándose como un éxito comercial masivo en diferentes charts y regiones, superando los 120 millones de streams en plataformas digitales a nivel global, Alejandro Sanz demuestra que su voz sigue más vigente que nunca. “¿Y Ahora Qué?”, la nueva gira y disco que, tras su éxito en México, suma nuevos países y ciudades para seguir cosechando récords en 2026, es la oportunidad perfecta para experimentar en vivo la evolución de un icono: desde sus temas más icónicos hasta los nuevos éxitos que están definiendo su presente.