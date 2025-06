Alejandro Sanz explotó en redes y apuntó contra la mujer que lo denunció.

Alejandro Sanz habló después de que Ivete Playà, una joven catalana de 26 años, se volviera viral en TikTok al exponer una supuesta relación íntima y tormentosa con el cantante, el artista decidió romper el silencio desde su cuenta de Instagram.

Con un mensaje breve pero directo, Sanz apuntó a una posible motivación detrás del descargo de Ivete: una propuesta comercial rechazada. “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, comenzó escribiendo. Y luego agregó: “En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta”.

El cantante evitó entrar en detalles personales pero fue categórico: “Nunca he sido partícipe de esas prácticas y así seguiré toda mi vida”. Además, le deseó a Ivete que encuentre “su camino y felicidad”.

Las palabras de Sanz no pasaron desapercibidas. Mientras algunos usuarios lo respaldaron y lo felicitaron por “hablar con altura”, otros remarcaron que la diferencia de edad y el contexto de fanatismo que expuso Ivete no deben ser ignorados. También surgieron muchas voces pidiendo que no se deslegitime el relato de la joven solo por no tener consecuencias legales.

Quién es Ivete Playà, la mujer que denunció a Alejandro Sanz

En los últimos días, el nombre de Alejandro Sanz volvió al centro de la conversación pública, pero no por su música. Un video subido a TikTok por Ivete Playà, una joven catalana de 26 años, generó revuelo al revelar detalles de una relación que mantuvo con el cantante durante varios años. Según su testimonio, lo que comenzó como un sueño de admiración terminó siendo una experiencia profundamente dolorosa.

Ivete cuenta que conoció a Sanz cuando tenía 18 años, aunque el primer contacto se habría dado antes, en 2015, cuando él empezó a seguirla en redes sociales, compartir publicaciones suyas y enviarle mensajes privados. “Él tenía 49 años y sabía perfectamente que yo era una niña cuando comenzó todo”, afirma en el video. Al poco tiempo, ya con 19 años y trabajando para él, acompañó al artista en una gira de diez conciertos por España.

Con el tiempo, el vínculo se intensificó. A los 22 años, Ivete se mudó sola a Barcelona por un trabajo que él mismo le ofreció. Fue entonces cuando la relación tomó un tono más íntimo y sexual. Pero, lejos de sentirse realizada, la joven asegura que esa cercanía terminó por afectarla emocionalmente: “Me siento engañada, utilizada, humillada… incluso sucia”, expresó con crudeza. “Lo que parecía un sueño terminó siendo traumático”.

Aunque la relación fue entre adultos, Ivete remarcó que su denuncia no tiene carácter legal sino ético. “No es el qué, es el cómo”, dijo, haciendo hincapié en la diferencia de edad, el contexto de fanatismo y la desigualdad de poder entre ellos. En redes, su relato dividió opiniones: mientras algunos usuarios empatizaron con su experiencia, otros cuestionaron sus motivos y la acusaron de despecho.

El descargo en redes sociales de Ivete contra Alejandro Sanz.

En una historia publicada en Instagram, Ivete aclaró que no está acusando a Sanz de ningún delito, sino que busca visibilizar conductas que considera moralmente inaceptables. “Ya no soy esa niña dispuesta a todo por estar cerca de él”, expresó. “Hoy sé lo que es un vínculo sano y recíproco. ¿Y ahora qué? Ahora la verdad. Y ahora yo”.