La música no esperaba escuchar lo que confesó Alejandro Sanz: "No quería seguir"

Alejandro Sanz y un testimonio que impactó de lleno en el mundo de la música.

Alejandro Sanz es sin dudas uno de los artistas exponentes de la música a nivel internacional y desde hace tiempo que se encuentra alejado de los escenarios tras el delicado momento que atravesó donde habló de su salud mental. Hace pocos días, brindó declaraciones y realizó una confesión que nadie sabía e impactó de lleno a los fanáticos.

La música de Alejandro Sanz trascendió fronteras desde España a Latinoamérica siendo un artista muy querido en Argentina y países limítrofes. Es por eso que cuando expuso sus problemas de salud mental, sus fanáticos se conmovieron y le demostraron todo su apoyo. En el mientras tanto, el cantante continuó con sus compromisos, pero sin tanta exposición.

El 25 de octubre sacó una nueva canción llamada Palmeras en el jardín y dio una entrevista en este contexto para hablar no solo de su actualidad artística, sino de otros temas más personales. "Han sido dos años de preparación junto a un equipo muy grande. Terminó mi carrera en Universal Music y comenzó una nueva etapa en Sony, con un equipo nuevo", expresó en primera instancia en diálogo con BBC.

En ese momento, confesó que había perdido la ilusión por componer canciones y por la música en general, situación que movilizó su vida personal y artística. "No encontraba inspiración. Encontrarme nuevamente con personas que me hablan de música, y dedicar todo mi corazón y mente a la creación, para mí fue una explosión de primaveras", dijo.

No solo eso, sino que atravesó un momento complicado que lo plasmó a través de sus redes sociales meses atrás, cuando expuso que se sentía triste. "Todos nos vemos afectados por el tema de la salud mental, sobre todo luego de la pandemia, cuando golpeó a mucha gente con más fuerza. Pese a que sabía que en el sitio donde más feliz estoy es sobre un escenario, en algún momento sentí que no quería seguir, quería simplemente no estar, desaparecer, que nadie me hablara o me viera", confesó Alejandro Sanz. Afortunadamente, pudo salir adelante y destacó "la importancia de rodearse con gente que te quiera".

El desgarrador mensaje de Alejandro Sanz que conmovió a la música: "Estoy cansado"

Alejandro Sanz es uno de los exponentes en la música no solo en España, sino que trascendió hacia toda Latinoamérica con sus decenas de boleros y baladas. En la antesala de su mega show en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 18 de mayo, el cantante de 55 años publicó un desgarrador mensaje a través de sus redes sociales que desencadenó un sinfín de reacciones en el mundo de la cultura.

Después de haber realizado un recital explosivo en Buenos Aires en mayo de 2023, Alejandro Sanz continuó con sus actividades artísticas en su gira y luego, se dedicó a mechar entre descansar con su familia y algunos shows programados. Esto se pudo observar en sus redes sociales, donde en las últimas horas expuso un mensaje inesperado no sólo para la música, sino también para la política.

"Señor presidente Pepe Mujica, no sé si llegarás a leer esto. Pero quiero decirte que más allá de la política, de la cual estoy cansado, aburrido y decepcionado, eres una inspiración como persona", expresó en primera instancia el artista español tras enterarse del tumor en el esófago que tiene el expresidente de Uruguay. "Forma de comunicarte, siempre desde el reconocimiento a todos los estamentos sociales y siempre con la intención de acercar posturas por el bien de la convivencia y la igualdad, me ha llenado de esperanza en este mundo de empujones y aspavientos", agregó, de manera sentida por la situación que afronta el exmandatario.

En más de una oportunidad, Sanz se mostró abierto a opinar sobre la política en España y en distintos países del mundo, más que nada los de habla hispana, aunque se desconocía su cariño por Pepe Mujica. "Por eso, querido profesor te deseo lo mejor y espero que te sirva este mensaje sin importancia mandado por un simple trovador para sentirte un poquito más querido si cabe. Por último, acuérdate que nos enseñaste que siempre hay que levantarse. Un abrazo y gracias", concluyó.