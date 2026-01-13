Luciano Pereyra lanzó una colaboración con una artista pop argentina.

Luciano Pereyra sorprendió a los fans del folklore al estrenar una nueva colaboración musical junto a Marcela Morelo, una versión renovada de Una y otra vez. La canción, que forma parte del repertorio de la cantante y está en el inconsciente colectivo de los argentinos, vuelve a cobrar vida en esta interpretación compartida.

Esta versión de Morelo y Pereyra combina los estilos de ambos artistas y genera un cruce muy bien recibido por el público. La noticia despertó una inmediata reacción de alegría entre los fans, que no tardaron en expresar su entusiasmo a través de mensajes en redes sociales, destacando la emoción que provoca volver a escuchar este tema en una nueva versión.

Por su parte, Luciano Pereyra se mostró especialmente contento por este paso en su carrera y lo celebró con un posteo en Instagram, donde agradeció el encuentro artístico con Morelo y el cariño del público que acompañó el lanzamiento. "Qué alegría, querida gente! Ya salió Una y Otra Vez junto a Luciano Pereyra. Gracias por acompañarnos siempre y por hacer que la música siga uniendo caminos. Ya está disponible en todas las plataformas", escribió el músico oriundo de Luján.

"Amarlos! Admirarlos! Son todo lo que está bien! ¡Que hermosa canción!", "Felicidades chicos, qué hermoso tema" y "Hermoso, nuevamente un lujo lo que hicieron. Marce sos muy grosa. Te queremos" fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en el posteo de Luciano Pereyra en las redes sociales.

Luciano Pereyra apareció como sorpresa en un show de Juanes

Juanes se presentó en el Movistar Arena el 28 de octubre y, en un momento especial del concierto, decidió rendir tributo a la música folklórica argentina. Para esa ocasión, el artista colombiano invitó al escenario a Luciano Pereyra y ambos compartieron una interpretación conjunta de una de las canciones más representativas del cancionero nacional.

El encuentro entre el músico paisa y el cantante argentino dio como resultado una emotiva versión de Solo le pido a Dios, la emblemática obra de León Gieco lanzada en 1978. La canción, profundamente vigente, propone una reflexión sobre la indiferencia social y el individualismo frente a las tragedias colectivas, un mensaje que resonó con fuerza entre el público presente.