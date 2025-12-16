Charles Leclerc le pone presión a Ferrari con el campeonato de la Fórmula 1: "Ahora o nunca"

Leclerc terminó quinto con 242 puntos.

A pesar del fichaje de Lewis Hamilton, que debía suponer una evolución cualitativa para este 2025, Ferrari no atravesó una buena temporada, siendo la primera en no sumar victorias desde 2021. De hecho, los de Maranello retrocedieron en el Campeonato de Constructores en relación con el año pasado, pasando de haber sido subcampeones al cuarto lugar, sin mencionar la falta de podios del heptacampeón del mundo.

Tal es así que la mayoría de los puntos de la escudería italiana vinieron por el lado de Charles Leclerc, que sumó siete podios en la temporada y tuvo una de las postales más tristes de la Fórmula 1 con la foto en la que se lo ve acariciando el trofeo de los campeones en Abu Dhabi. Y es que el monegasco llegó como la promesa de Ferrari tras ganar la F2 en 2017 con Prema Racing, pero no ha tenido un coche a la altura hasta el momento.

De ahí que el cambio del reglamento técnico sea una oportunidad de oro para el piloto monegasco, que sueña con que el equipo de Maranello logre imponerse en el inicio de la nueva era. “El año que viene será un año crucial. Todo el equipo está enormemente motivado para el próximo año, porque es un cambio tan grande, una gran oportunidad para demostrar de qué es capaz Ferrari”, afirmó Leclerc en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Y es que “Il Predestinato” todavía sueña con ser campeón del mundo vestido de rojo, algo que logró por última vez Kimi Raikkonen en 2007, pero sabe que la clave estará en cómo arranque la nueva era su equipo. “Es ahora o nunca, así que espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los cuatro años siguientes”, presionó Leclerc.

Con respecto a esto, Charles agregó que las primeras fechas del 2026 serán determinantes para saber cuáles serán las escuderías que tendrán más poder bajo la nueva reglamentación. “Para la sexta o séptima carrera, creo que tendremos una buena idea de quiénes son los equipos que dominarán durante los cuatro años siguientes”, advirtió el monegasco, que tiene contrato en Ferrari hasta 2029.

Así fue el meláncolico encuentro de Leclerc con la copa de la F1.

