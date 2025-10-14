Leclerc está quinto en el campeonato.

A pesar de haber llegado como una promesa de campeón, Charles Leclerc no tuvo la chance de ponerse en la lucha por un campeonato del mundo, más allá del buen inicio de temporada del 2022 contra Max Verstappen. La combinación de los problemas de Ferrari con las cuestiones estratégicas y algunos errores propios poco a poco apagaron las chances del “Príncipe”, que actualmente marcha quinto en la Fórmula 1.

Tras siete años desde su arribo a la escudería italiana en 2019, el piloto monegasco espera por su última esperanza de ganar el título vestido de rojo con el cambio de reglamento que comenzará en 2026, año del ingreso de Cadillac a la máxima categoría. En su debut, la escudería estadounidense intentará consolidarse con la experimentada dupla de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, una pareja que no se espera que permanezca mucho tiempo.

Y es que, durante el Festival dello Sport en Trento, Mario Andretti señaló que le gustaría contar con Leclerc en un futuro para el nuevo equipo de la F1 una vez que se hayan potenciado las capacidades de la estructura con la ayuda de Pérez y Bottas. Las declaraciones del estadounidense surgieron por la consulta de los medios acerca de la posibilidad de que el monegasco se marche de Ferrari en un futuro ante la falta de oportunidades para consagrarse campeón.

“Me gusta Leclerc, es un piloto capaz. Sin duda necesita otro coche. Es capaz de ganar carreras y, si sabe hacerlo, también es capaz de ganar un Mundial, si tiene el coche adecuado”, fue la respuesta del empresario. No obstante, Andretti sabe que necesitará mejorar antes de buscar a un piloto con el potencial que tiene Charles a futuro, por lo que reafirmó que tienen que hacerse de méritos antes de pensar en su fichaje.

“Lo haría mañana mismo, sin duda. Lo recibiría con los brazos abiertos. Necesitamos un par de años, tenemos que merecer un talento así”, cerró el integrante de la mesa directiva de Cadillac. Cabe mencionar que Leclerc tiene contrato multianual con Ferrari que va más allá del 2027, mientras que Lewis Hamilton solamente firmó por dos años, de manera que tendrá que renovar el próximo año para seguir después de diciembre del 2026.

Ferrari está tercero en Constructores con 298 puntos.

Leclerc, con chances matemáticas de ser campeón

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, Charles Leclerc está quinto con 173 puntos, a 163 puntos de Oscar Piastri cuando todavía quedan 174 en juego. Por lo tanto, el monegasco todavía tiene opciones para ganar su primer campeonato en esta temporada, aunque prácticamente necesitaría un milagro, ya que debería ganar todas las carreras, incluso las sprints, y rogar que los McLaren no sumen puntos y que Max Verstappen y George Russell tengan una mala fortuna similar.