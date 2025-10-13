Un candidato al título: Bernie Ecclestone reveló quién es el mejor piloto de la Fórmula 1 después de Max Verstappen

Verstappen es considerado el mejor piloto de la F1 actualmente.

Desde que se terminó el reinado de Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen se convirtió en la personalidad más importante de la Fórmula 1, con una seguidilla de cuatro títulos al hilo que podría llegar a terminarse en esta temporada. A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, el neerlandés se encuentra tercero con 273 puntos, a 63 unidades de Oscar Piastri, quien lidera el campeonato con una ventaja de 22 puntos sobre Lando Norris.

Justamente el piloto australiano ha tenido una notable evolución desde su debut en la máxima categoría en 2023, cuando ocupó el asiento de Daniel Ricciardo en McLaren. Tal es así que ahora es el principal candidato al título, sin mencionar que ha pasado a ser considerado como uno de los pilotos más sólidos por los buenos resultados que ha sostenido en la actual temporada, algo que supo apreciar Bernie Ecclestone.

El expresidente de la F1, que ha sido uno de los padrinos del oceánico en su camino a la máxima categoría, ha manifestado en una reciente entrevista con Sport.de que Piastri se ha convertido en el segundo mejor piloto de la grilla. “Hace bien su trabajo. Cuando comete errores, sabe que los ha cometido. No echa la culpa a otros, ni te viene con excusas. Se asegura de que no los repite, no comete dos veces el mismo error. Es el mejor piloto después de Max Verstappen”, afirmó Ecclestone.

Además, el británico señaló que tanto Piastri como Norris han tenido suerte en atravesar uno de los mejores momentos de la escudería inglesa, puesto que McLaren ha tenido tiempos mucho más complejos en el pasado reciente. “Han tenido suerte, están en el equipo adecuado en el momento adecuado. Sin duda, ha habido pilotos que son mejores que los de ahora, pero nunca han tenido la oportunidad de demostrar sus puntos fuertes”, advirtió.

Verstappen sigue en la lucha por el título

A pesar de la clara ventaja que tienen los McLaren en la tabla, lo cierto es que Max Verstappen todavía tiene chances matemáticas para alcanzar su quinto título en la Fórmula 1. Y es que todavía quedan seis fechas por delante en el calendario, tres de ellas con formato sprint, lo que deja un máximo de 174 puntos disponibles, aunque claro que necesitará no solamente ganar, sino que el equipo papaya no obtenga buenos resultados.

Piastri viene de ser perjudicado por McLaren en Singapur.

En este sentido, la lucha interna entre Piastri y Norris por el campeonato podría favorecer al neerlandés, que viene de superar a ambos pilotos en las últimas tres fechas, con dos victorias incluidas. De esta manera, el tetracampeón del mundo buscará replicar lo hecho por Kimi Raikkonen en 2007, cuando se hizo con el título en la última fecha al quedar delante de Fernando Alonso y Lewis Hamilton por un punto cuando el español y el británico, por entonces dupla de McLaren, se peleaban por la corona.