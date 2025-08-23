Ecclestone fue uno de los principales socios de Horner en la F1.

El mes pasado, Red Bull sorprendió al mundo tras el GP de Gran Bretaña cuando anunció la desvinculación de Christian Horner, quien había comandado a la escudería desde sus inicios en la Fórmula 1 hace veinte años. La noticia impactó de sobremanera en el paddock, sobre todo porque se trata de un hombre que llevó a un naciente equipo a ganar ocho campeonatos del mundo en pilotos y otros seis en constructores en un tiempo muy reducido.

Inmediatamente, los austriacos anunciaron a Laurent Mekies como su reemplazante en la sede de Milton Keynes, mientras que el británico comenzó a sonar para subirse a otros proyectos de la F1. De hecho, hubo rumores sobre intereses en Alpine y Cadillac, la escudería que debutará en la máxima categoría en la siguiente temporada, pero no hubo actualizaciones en ninguno de los casos y el futuro de Horner quedó a la deriva.

Uno de los que se mostró indignado por la manera en que se dio el despido del inglés fue Bernie Ecclestone, quien afirmó que trataron a su compatriota “como si hubiera matado a alguien” por el modo en que lo barrieron de escena. Y es que el expresidente de la F1 tiene una muy buena relación con el exdirector de Red Bull, motivo por el que se tomó licencia para hablar de la posibilidad de que su amigo vuelva a dirigir en la máxima categoría.

“Lo que realmente quería de Red Bull era una participación del equipo, ser propietario de alguna manera. Salvo que encuentre la forma de hacerlo, no le veo volviendo”, reveló el empresario. Es sabido que Horner tenía mucha influencia dentro de la estructura de la marca austriaca, aunque la denuncia por “comportamiento indebido” con una empleada y la pérdida de apoyo tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz en 2022 complicaron que logre sus objetivos.

Para Ecclestone, la F1 para Horner se reducía a la escudería austriaca, por lo que no ve posible que vuelva a dirigir en otro equipo. “No creo que Christian vuelva a la Fórmula 1, probablemente no quiera hacerlo. Sigue en shock, pero poco a poco, lo empezará a digerir y verá que hay otras cosas que hacer en el mundo”, agregó el británico.

La broma de Wolff sobre el futuro de Horner

Tras el despido de Christian Horner, la Fórmula 1 volvió a reunirse para el GP de Bélgica, donde se vio por primera vez a Red Bull sin el británico. Sky Sports no perdió la oportunidad de preguntarle a Toto Wolff por este asunto, especialmente por los años de rivalidad que mantuvieron en la máxima categoría y el austriaco no dudó en lanzar una broma sobre un futuro hipotético del inglés.

Wolff y Horner representan la rivalidad de Mercedes y Red Bull.

“En cierta forma sí, lo voy a extrañar. Era uno de los protagonistas principales. No creo que haya desaparecido para siempre. Podría reaparecer en alguna otra función. Tengo que tener cuidado, podría terminar en la FIA, y ahí sí que estaría realmente en problemas”, bromeó el director de Mercedes.