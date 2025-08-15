Verstappen tiene contrato en Red Bull hasta 2028.

Una de las principales incógnitas que ha tenido la Fórmula 1 en esta temporada ha sido el futuro de Max Verstappen, cuyo presente en Red Bull no le permite defender el título frente a los McLaren, que han arrasado en la mayoría de las carreras. Tal es así que el campeón marcha tercero en la tabla detrás de la dupla papaya a casi cien puntos de Oscar Piastri, quien lidera el campeonato con una ventaja de nueve unidades sobre su compañero.

A esto se suman todos los problemas que ha tenido la escudería austriaca en este 2025, desde la falta de un segundo piloto que apoye al neerlandés hasta la salida de Christian Horner tras el GP de Gran Bretaña, entre otras pérdidas importantes. Dichos factores han llevado a una serie de rumores que vincularon a Verstappen con Mercedes, que sigue sin renovar a sus pilotos de cara a la siguiente temporada.

El hecho de que el tetracampeón del mundo tenga una cláusula para rescindir su contrato con Red Bull generó más expectativa, aunque finalmente la cláusula no pudo activarse debido a que tenía que estar fuera de los tres mejores para la mitad del campeonato. Ahora bien, con la F1 en pausa tras el GP de Hungría, Max volvió a vacacionar en Cerdeña y se encontró con Toto Wolff, tal como había sucedido el mes pasado, pero ahora con una reunión confirmada.

Y es que Autosprint dio a conocer unas fotos que evidencian el encuentro del piloto de Red Bull con el director de Mercedes en el yate del austriaco por la zona de la Costa Esmeralda. Si bien se nota que están en un ambiente relajado, lo cierto es que el acercamiento entre ambos es un llamado de atención para la escudería austriaca, que tendrá un nuevo desafío en la siguiente temporada al desvincularse de Honda.

A partir de 2026, el equipo de Milton Keynes estará equipado con los motores de Ford, lo que hace que sea un misterio el rendimiento que pueda tener el monoplaza en la nueva era de la máxima categoría. En ese sentido, la marca alemana resulta más prometedora con su amplia experiencia en la F1, por lo que la relación entre Verstappen y Wolff pueda estar relacionada con un posible fichaje para 2027 a pesar de que el piloto tiene contrato con Red Bull hasta finales del 2028.

El campeón ha mejorado su relación con el austriaco.

El requisito de Russell para renovar con Mercedes

Ni bien finalizado el GP de Hungría, George Russell advirtió que no piensa sentarse a negociar con Mercedes hasta que no disfrute de unas buenas vacaciones y señaló que no tiene apuro en renovar su contrato que termina en diciembre. Ahora bien, el británico remarcó que espera un mejor trato tras toda la novela que se vivió con Max Verstappen, por lo que exigirá al menos un contrato por dos años más, algo que podría bloquear los planes del equipo con el neerlandés para 2027.