Fue campeón con Racing, los hinchas lo aman y ahora será DT en el Ascenso

Años después de consagrarse campeón con Racing, un exfutbolista asumió como nuevo entrenador de un equipo del Ascenso del fútbol argentino en las últimas horas. Tal como anunció semanas atrás, el exjugador tenía el deseo de ser técnico y se le cumplió rápidamente, ya que tomará las riendas de un club con serias aspiraciones a jugar en la Primera División. Se trata de Adrián "Polaco" Bastía, exhombre de la "Academia" que ganó el histórico Torneo Apertura 2001 de la mano de Reinaldo "Mostaza" Merlo.

El exvolante del elenco de Avellaneda ya está al mando de Central Norte de Salta, que en el 2026 seguirá siendo parte de la Primera Nacional, la cual todavía no tiene el formato definido. En una entrevista reciente con el medio Bolavip, aquel mediocampista clave en la obtención del mencionado trofeo contó que esperaba por esta posibilidad y en poco más de 15 días se concretó. De esta manera, el "Cuervo" salteño buscará volver a la máxima categoría de la mano del "Polaco".

El anuncio oficial de Central Norte sobre el Polaco Bastía como nuevo DT

Le damos la bienvenida a Adrián Bastia, quien asumió hoy como nuevo Director Técnico de nuestra institución.

Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío en la Primera Nacional.

¡VAMOS POLACO!

Adrián "Polaco" Bastía fue anunciado como nuevo técnico de Central Norte de Salta

Los números del Polaco Bastía en su carrera

Clubes : Racing Club, Espanyol de Barcelona de España, Saturn de Rusia, Estudiantes de La Plata, Asteras Tripolis de Grecia, Colón de Santa Fe y Atlético de Rafaela.

: Racing Club, Espanyol de Barcelona de España, Saturn de Rusia, Estudiantes de La Plata, Asteras Tripolis de Grecia, Colón de Santa Fe y Atlético de Rafaela. Partidos jugados : 542.

: 542. Goles : 23.

: 23. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: Torneo Apertura 2001 con Racing Club.

Cómo se jugará la Primera Nacional en 2026

Después de una larga temporada que incluyó a 36 equipos divididos en dos zonas de 18 equipos, tanto Gimnasia de Mendoza como Estudiantes de Río Cuarto lograron su ascenso a la máxima categoría. A su vez, desde Primera descendieron Godoy Cruz y San Martín de San Juan, por lo que se unirán a la segunda división del fútbol argentino. Por otro lado, Midland subió desde la B Metropolitana y se espera al segundo equipo que saldrá de la final entre Acassuso y Deportivo Armenio, duelo del cual la serie está 1 a 0 a favor de "Ssuso" y este sábado 20 de diciembre desde las 17 horas en Ingenerio Maschwitz se definirá quién se quedará con el último ascenso.

Por otro lado, Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate bajaron a la B Metropolitana, mientras que Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela subieron desde el Federal A. De esta manera, quedarían nuevamente 38 clubes para afrontar este torneo que tendría otra vez 37 fechas o 39 en caso de que se agregue una de clásicos y un interzonal, lo cual se anunciará el lunes 22 de diciembre en el marco del sorteo.

Todos los equipos de la Primera Nacional 2026