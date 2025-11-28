Es ídolo de Racing por el título del 2001, banca a Costas pero quiere ser DT: "Lo anticipo"

Se transformó en ídolo de Racing en 2001 con el título tras 35 años, banca a Gustavo Costas pero avisó que quiere volver al club como entrenador.

Racing atraviesa un buen presente futbolístico e institucional, alejado de crisis y sufrimientos de otras épocas que casi lo arrastran hacia la quiebra. Uno de los que conoció bien aquellos momentos es Adrián Bastía, emblema del equipo campeón en 2001 conducido por Reinaldo "Mostaza" Merlo, quien ahora sueña con transformarse en entrenador de "La Academia" y sumarse a los nuevos aires que se respiran en el club.

"El Polaco" es uno de los mayores referentes de aquel título del Torneo Clausura que le devolvió la gloria a Racing, que llevaba 35 años sin consagrarse campeón. Después de su primer partido en 1998, Bastía disputó un total de 198 partidos con la "Acadé" y, si bien vistió otras siete camisetas, el amor con Racing se le grabó a fuego, como lo dejó en evidencia en una entrevista con BolaVip.

“Sí, te lo anticipo antes de que me lo preguntes. Diego (Milito) tuvo el deseo de ser presidente, yo tengo el deseo de ser técnico, obviamente. Quiero dirigir a Racing“, comenzó el oriundo de Gobernador Crespo, en la Provincia de Santa Fe. Aunque el exmediocampista desea algún día con ponerse el buzo de entrenador del equipo de sus sueños, también sabe que, por ahora, no es el momento.

Con 46 años, Bastía tuvo experiencias como entrenador en Belgrano de Serodino, club en el que se retiró, y en Totoras Juniors de la Liga Totorense de Santa Fe. Se definió como un entrenador agresivo y aguerrido, y dejó en claro los entrenadores que sigue: "Me gustan el Cholo Simeone, o el Chocho Llop, que mis equipos sean dinámicos, rápidos, que presionen. Por ahí no soy de tener mucho la pelota, pero me gusta atacar rápido".

Bastía, como DT en la Liga Totorense.

Además, dio algunos puntos sobre cómo observa el fútbol actual: "Es muy similar en todos lados, nada más que a medida que está profesionalizado la exigencia es mucho mayor, entonces las responsabilidades son mucho más grandes. Pero es fútbol, es fútbol en todos lados, siempre va a ser fútbol, no hay que buscarle tampoco tantas vueltas. Hay que siempre aprender cada día de los jugadores y tratar de imponer lo que uno piensa como mejor funcionamiento del equipo".

Para continuar su capacitación profesional, el exfutbolista de Atlético Rafaela reveló que, en este 2025, finalizó un curso coaching deportivo. "Uno ya con la edad que tiene ha perdido muchísimo en la vida, sobre el trato del día a día. Pero creo con esto le ponés un título a todo, lo vas acomodando en la vida, no está tan desordenado todo lo que vos querés hacer para planificar, para tratar de encontrarte en una reunión un poquito más armado, al momento de afrontar un plantel tenés un mejor diálogo, una mejor charla para visualizar por ahí algunos aspectos que antes veías", expresó.

Su recuerdo de Gustavo Costas

Por otro lado, el exjugador de Colón de Santa Fe recordó cómo Gustavo Costas lo sostuvo en Primera División, cuando eran sus primeros años en Racing: "Fue el técnico que me dio la oportunidad concreta, más allá de que Cappa me puso algunos partidos. Después Gustavo fue la persona que realmente se la jugó por nosotros. Gustavo fue el que dijo ‘muchachos desde acá que agarre yo hasta que me vaya, la oportunidad la van a tener’ y así fue. Hicimos una campaña bárbara, yo lo quiero muchísimo. Todo lo que él logró en Racing es porque se lo merece, porque siempre se hizo cargo de la situación. Nunca le sacó el pecho”.

Para finalizar, Bastía señaló que Costas lo cuidó cuando él atravesó un período de cinco rojas consecutivas por el torneo local. "Una atrás de la otra, como cachetada de loco. Iba mucho al hueso, pero ninguna por falta. Siempre por doble amarilla, ninguna por falta así de mala leche, ni nada por el estilo. Me expulsaban y Gustavo me decía ‘la última, la última’, pasa que se quedaba sin jugadores y me tenía que poner sí o sí".