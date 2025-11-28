El bodegón que hizo el sandwich de milanesa más largo del mundo y queda a 1 hora de CABA: mide 26 metros y todos sus platos son abundantes

Entre los lugares para visitar este verano, una parada casi obligatoria para cualquiera que pretenda conocer nuevos destinos o simplemente realizar una escapada para el próximo fin de semana es el bodegón "Lo de Lucas", situado en la región nordeste de la provincia de Buenos Aires. Esta opción gastronómica es reconocida por sus platos abundantes y por romper recientemente un récord Guiness. Con su lema "comer sin culpas" Lo de Lucas se posiciona como una opción imperdible para aquellos que disfrutan de la cocina en grandes cantidades y para quienes desean conocer nuevos sitios de la provincia.

Ubicada en la ciudad de Belén de Escobar, esta cantina decidió por su octavo aniversario celebrar a lo grande, preparando un sándwich de milanesa gigante que llegó a medir 26 metros y que rompió el récord Guiness al sándwich de milanesa más largo del mundo. Una vez finalizado, el sándwich fue repartido entre los comedores solidarios de la zona.

El propietario del local, Lucas Deonato, era ayudante de su padre en bares, lo cual despertó en el hombre una pasión por la gastronomía a muy temprana edad, esto lo llevó a abrir su propio restaurant en el año 2016, el cual empezó como un emprendimiento de pizzas y empanadas.

Entre los platos más pedidos del lugar se destacan el revuelto gramajo y la tortilla de papas, a su vez, el bodegón cuenta con un menú que incluye clásicos del local en versiones extra grandes, ideales para compartir. Entre las opciones dulces, sin dudas su plato fuerte es la torta de chocolate y dulce de leche, la cual es de 12 kilos y es la más pedida por los comensales.

Cómo llegar a Belén de Escobar

El camino hacia Belén de Escobar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más que sencillo. Para llegar en automóvil se debe ir en dirección a la avenida General Paz y tomar la Ruta Nacional 9, atravesando Villa Urquiza, una vez llegado a la intersección entre la ruta 25 y el Ramal Escobar se debe salir de la ruta para adentrarse en la ciudad.

Una vez allí, a pocas cuadras podrá encontrarse con el bodegón Lo de Lucas, el cual también queda en la cercanías del Jardín Japonés de Escobar.

Para quienes deseen viajar a Belén de Escobar en transporte público, el Tren Mitre brinda el servicio hasta Escobar en su conexión Retiro - José León Suárez, Villa Ballester - Zárate, el cuál tiene su estación ubicada a tan solo cuatro cuadras del bodegón.