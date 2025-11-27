Estos son los juegos gratis de PS Plus diciembre 2025

Diciembre llega con una selección cargada para quienes están suscritos a PS Plus, con cinco juegos que abarcan desde acción frenética hasta survival horror y propuestas familiares. La lista incluye estrenos esperados, títulos de alto perfil y opciones tanto para PS4 como PS5. Además, el lunes 1 de diciembre es la fecha límite para reclamar algunos de los títulos del mes anterior, antes de que abandonen el catálogo.

LEGO Horizon Adventures — Acción/Aventura — (PS5)

Una de las sorpresas del mes es LEGO Horizon Adventures, una reinterpretación del universo Horizon en formato LEGO. Acción ligera, humor clásico de la franquicia y una adaptación pensada para toda la familia hacen de este juego uno de los destacados del paquete. Es ideal para quienes buscan algo más relajado sin perder la esencia de Aloy y su mundo lleno de máquinas.

Killing Floor 3 — FPS — (PS5)

Killing Floor 3 llega como la entrega más ambiciosa de la saga, con combates frenéticos contra hordas de criaturas, nuevas clases y un enfoque visual más oscuro. Para fans de los FPS cooperativos, este es uno de los estrenos más fuertes del mes.

The Outlast Trials — Survival Horror — (PS4, PS5)

El terror psicológico se mete de lleno en la selección con The Outlast Trials, un survival horror centrado en experimentación humana, tensión constante y partidas cooperativas que potencian la experiencia. Disponible tanto en PS4 como PS5, es el juego ideal para quienes buscan una dosis de adrenalina antes de fin de año.

Synduality Echo of Ada — Acción — (PS5)

Basado en una de las nuevas propiedades de Bandai Namco, Synduality Echo of Ada combina acción, mechas y exploración en un universo futurista. Su llegada a PS Plus marca una buena oportunidad para probarlo sin costo adicional.

Neon White — Acción en Primera Persona — (PS4, PS5)

Uno de los indies más elogiados de los últimos años. Neon White mezcla plataformas, disparos y velocidad en niveles diseñados para superarse una y otra vez. Su estilo anime y su enfoque centrado en precisión lo vuelven una joya para speedrunners y amantes de los desafíos técnicos.

Última chance para reclamar los juegos de noviembre

El lunes 1 de diciembre es el último día para agregar estos títulos a la biblioteca antes de que roten fuera del servicio:

Stray

EA Sports WRC 24

Totally Accurate Battle Simulator

Si todavía no los sumaste, es el momento.