Hegseth visita el portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas latinoamericanas

Foto de archivo del portaaviones más grande del mundo, USS Gerald R. Ford, llegando a Oslo

27 nov (Reuters) -El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el jueves a los marineros del portaaviones USS Gerald R. Ford estacionado en la región latinoamericana, mientras el Gobierno del presidente Donald Trump emprende un refuerzo militar que ha profundizado la tensión con Venezuela.

El Pentágono publicó un video en el que se ve a Hegseth hablando por megafonía, deseando a todos los que están a bordo un feliz Día de Acción de Gracias y diciendo que rezaba por los dos soldados de la Guardia Nacional que fueron tiroteados en Washington el miércoles.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y frente a la costa del Pacífico de América Latina desde septiembre, matando al menos a 83 personas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que la acumulación de tropas estadounidenses está diseñada para expulsarlo del poder.

Con información de Reuters