Andrés Calamaro en el Movistar: crónica de una noche de pura mística rockera

Andrés Calamaro repasó su discografía ante 15 mil fieles en el Movistar Arena.

“Gracias de todo corazón a mis 15 mil amigos y amigas”, pronunció Andrés Calamaro ante un Movistar Arena colmado de fans, en la segunda fecha de su tour 2025 en Buenos Aires. Después de recorrer gran parte de América y Europa, la voz del rock volvió a sus raíces para conectar con sus fieles argentinos, quienes estuvieron a la altura de la energía del show durante las dos horas que duró.

Una setlist súper hitera en la que no quedaron afuera clásicos de su repertorio y una ejecución musical limpia y renovada fueron las claves para que las 15 mil almas presentes en el microestadio de Villa Crespo vivieran el recital de Andrés Calamaro en un constante éxtasis. Guitarras distorsionadas, teclados analógicos, bronces -saxo y trompeta-, sintetizadores, panderetas y maracas le imprimieron el sello “Andrelo” a cada canción, coreada de principio a fin por la multitud obnubilada.

Los extensos solos de cada instrumento y la poca relevancia de las visuales en pantallas -en varias canciones, apagadas- evidenciaron la esencia principal de este encuentro: disfrutar de la música y conectar con cada acorde de esas piezas impresas en el inconsciente colectivo argento. A pesar de esto, en un par de momentos la parte visual del show fue un complemento a lo sonoro y al concepto lírico de algunos tracks.

Andrés Calamaro y Chano.

Crímenes Perfectos, Te Quiero Igual, Flaca, Mi Enfermedad y Me Arde fueron algunos de los temas emblema que Andrés Calamaro tocó en su reunión con su público porteño. Por otra parte, a El Salmón, Donde Manda Marinero y Paloma las interpretó acompañado por Facundo Soto de Guasones, Chano y Bambi Charpentier de Tan Biónica y Patricio Sardelli de Airbag, respectivamente.

Andrés Calamaro y Patricio Sardelli.

Después de Paloma sucedió el típico falso final que culminó con el regreso de Andrés y sus músicos al escenario y la introducción inconfundible de Flaca. El público volvió a explotar de euforia y, luego, Los Chicos -mixeado con partes de I Want You de Los Beatles y De Música Ligera de Soda- puso fin a una noche de pura mística rockera, en la que todos los concurrentes le hicieron saber a su ídolo que ya es una leyenda viva de la música hispanoamericana.

Fin de show.

