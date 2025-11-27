MasterChef Celebrity Argentina 2025: quiénes cocinan este jueves.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 entrará en su séptima semana de competición este jueves 27 de noviembre desde las 22:00, con nueve participantes que volverán a prender las hornallas con el objetivo puesto en ser parte de aquella mitad que mantenga el delantal blanco, ya que aquellos que no hayan realizado su plato de manera idónea a los ojos del jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) recibirán el gris, sinónimo de pie y medio en la próxima gala de eliminación.

24 horas después de una gala que terminó con la renuncia de Valentina Cervantes, lo cual evitó que Andy Chango o Miguel Ángel Rodríguez vean terminada su participación en el ciclo, quienes vuelven a poner manos a la obra son el mencionado Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Álex Pelao, La Joaqui, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, el Chino Launis, Julia Calvo y Momi Giordina.

Momi Giardina y el Chino Leunis, dos de los que cocinarán este jueves en MasterChef.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

El trailer del episodio, publicado en Youtube por Telefé, revela un interesante giro en el programa de hoy. A cada cocinero se le entregará una caja con diferentes ingredientes, con excepción de una: Momi Giardina, quien tendrá en cambio la posibilidad de robarle elementos a sus demás competidores. En el adelanto se puede observar como les va sustrayendo desde verduras hasta proteínas, con reacciones diversas de todos ellos: desde la estoicidad de Evangelina Anderson hasta la furia del Chino Leunis y el Turco Hunsaín.

No se brindaron detalles acerca de si habrá algo en específico que tendrán que cocinar, aunque posiblemente sea libre en tanto y en cuanto puedan crearlo con las cosas a disposición. O al menos las que Momi Giardina haya optado por dejarle a cada uno de sus compañeros.