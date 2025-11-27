MasterChef Celebrity Argentina 2025 entrará en su séptima semana de competición este jueves 27 de noviembre desde las 22:00, con nueve participantes que volverán a prender las hornallas con el objetivo puesto en ser parte de aquella mitad que mantenga el delantal blanco, ya que aquellos que no hayan realizado su plato de manera idónea a los ojos del jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) recibirán el gris, sinónimo de pie y medio en la próxima gala de eliminación.
MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinan hoy 25 de noviembre
24 horas después de una gala que terminó con la renuncia de Valentina Cervantes, lo cual evitó que Andy Chango o Miguel Ángel Rodríguez vean terminada su participación en el ciclo, quienes vuelven a poner manos a la obra son el mencionado Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Álex Pelao, La Joaqui, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, el Chino Launis, Julia Calvo y Momi Giordina.
¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?
El trailer del episodio, publicado en Youtube por Telefé, revela un interesante giro en el programa de hoy. A cada cocinero se le entregará una caja con diferentes ingredientes, con excepción de una: Momi Giardina, quien tendrá en cambio la posibilidad de robarle elementos a sus demás competidores. En el adelanto se puede observar como les va sustrayendo desde verduras hasta proteínas, con reacciones diversas de todos ellos: desde la estoicidad de Evangelina Anderson hasta la furia del Chino Leunis y el Turco Hunsaín.
No se brindaron detalles acerca de si habrá algo en específico que tendrán que cocinar, aunque posiblemente sea libre en tanto y en cuanto puedan crearlo con las cosas a disposición. O al menos las que Momi Giardina haya optado por dejarle a cada uno de sus compañeros.