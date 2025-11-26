Refuerzos de Independiente en el mercado de pases 2026: los 2 puestos que busca Quinteros

Gustavo Quinteros piensa en el Independiente de 2026.

En medio de una situación muy difícil en lo deportivo y en lo institucional, Gustavo Quinteros llegó como un bombero de emergencia para hacerse cargo de Independiente en un momento en que las papas quemaban. Y después de algunos partidos con altibajos en el rendimiento, pudo lograr una racha de cuatro victorias seguidas que no le alcanzaron para meterse dentro de los playoff del torneo Clausura 2025.

Para este 2026, el mercado de pases del "Rojo" es algo incierto y mucho tiene que ver la definición de este campeonato, en donde se definirá si el Rey de Copas juega la próxima Copa Sudamericana. Para entrar necesita que cualquiera de los equipos que quedaron por delante en la tabla anual salga campeón, sino se quedará sin competencias internacionales y con un presupuesto más bajo. Eso no amedrenta al DT a comenzar a planificar que puestos necesita reforzar.

Qué puestos quiere reforzar Gustavo Quinteros

Uno de los lugares prioritarios para Quinteros es el de traer un centrodelantero. En la actualidad, el entrenador cuenta con el paraguayo Gabriel Ávalos como único "nueve" natural, ya que el otro que puede jugar en esa posición es Ignacio Pussetto, que no se terminó de afianzar en ese lugar. Y en el caso del primer delantero puede llegar a ser vendido, ya que estaría buscando cambiar de aire.

Ávalos no termina de convencer y su futuro es incierto.

El otro puesto que piensa el DT reforzar es el del volante creativo. Hoy en Independiente el 10 natural es Luciano Cabral. En la zona del mediocampo hay más dudas que certezas, ante lo que puede ser una posible venta del "Pipe" Loyola y una salida a préstamo del también chileno Pablo Galdames. Para el "Rojo", también es una prioridad reforzar la zaga central, y más ante la posibilidad de que se vaya Kevin Lomónaco. Para tranquilidad del técnico, vuelve Juan Manuel Fedorco de su préstamo en el Puebla de México y será una alternativa.

Qué pasa con los regresos en Independiente

Por otra parte, Quinteros analizará los jugadores que regresan de sus cesiones y ya realizó un pedido público: retener a Javier Ruiz. La dirigencia ejecutará la clásula de repesca a fin de año para que en enero el futbolista que tiene un gran presente en Barracas Central se entrene en Villa Domínico. A este nombre hay que sumar algunos más que serán analizados por el ex entrenador de Vélez. Entre ellos se encuentra Santiago López, que estuvo a préstamo este año en Rosario Central.