Trump dice que Sudáfrica no recibirá invitación para el G20 en 2026

Cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo

ters) -El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Sudáfrica no recibirá una invitación para participar en la cumbre del G20 del próximo año en Florida, después de que Estados Unidos boicoteara la cumbre de líderes en Johannesburgo la semana pasada.

Los líderes del Grupo de los 20 adoptaron el sábado una declaración para abordar la crisis climática y otros desafíos globales a pesar de las objeciones de Estados Unidos.

"Al concluir el G20, Sudáfrica se negó a ceder la presidencia del G20 a un alto representante de nuestra embajada, que asistió a la ceremonia de clausura", dijo Trump en una publicación en Truth Social. "Por lo tanto, bajo mi orden, Sudáfrica NO recibirá una invitación para el G20 de 2026".

Trump ha alegado en repetidas ocasiones que el Gobierno de mayoría negra de Sudáfrica persigue a su minoría blanca y que hubo un genocidio de granjeros blancos en el país, afirmaciones que han sido ampliamente desacreditadas.

Con información de Reuters