La encuestadora que acertó en Argentina pronostica quién ganará el balotaje en Chile

Tras la elección en Chile del domingo 16 de noviembre, que dejó a la candidata oficialista Jeannette Jara y al derechista José Antonio Kast subidos al balotaje, la única consultora que acertó los resultados electorales en Argentina del 26 de octubre anticipó quién podría ganar en la segunda vuelta chilena del 14 de diciembre.

En la primera vuelta, Jara sacó el 26,67% de los votos, muy cerca de Kast que arañó el 24,19%. Los otros seis aspirantes a la presidencia chilena no alcanzaron el 20%, por lo que fue una elección con una importante distribución de los votos entre todas las fuerzas políticas que se presentaron.

Quién gana el balotaje en Chile, según la encuestadora que acertó en Argentina

El último informe de CB Consultores, hecho entre el 18 y el 23 de noviembre puso a Kast, el candidato opositor del Partido Republicano, como el favorito para la segunda vuelta con un 50% de intención de voto frente al 37% de la izquierdista Jara, la abanderada del oficialismo.

Los datos son una muestra representativa de 3021 votantes urbanos en las principales regiones del país. Del total de los encuestados, un 10,1% afirmó que votaría en blanco, mientras que el 2,3% restante aseguró que "no sabe" a quién votarán aún.

Kast le gana a Jara también en imagen, con más de diez puntos de diferencia

Dentro del estudio que hizo la encuesta, se consultó también por la imagen propia que tienen cada uno de los candidatos. En ese aspecto, el republicano contaría con un 53% de imagen positiva y un 45,3% de negativa, mientras que la candidata oficialista tendría un 39,8% de imagen positiva, pero un 58,1% de imagen negativa. Es decir, Jara sostiene un diferencial del 18,3% entre sus simpatizantes y sus detractores.

Éstos números influyen en las proyecciones finales de votos que desde CB Consultores anticipan, los cuáles si bien son distintos, conservarían la ventaja del republicano opositor sobre la comunista oficialista: Kast sacaría el 57% frente a un 42% de Jara.

La participación electoral, factor determinante en el balotaje chileno

La encuesta de CB Consultores también adelantó una importante participación electoral en el balotaje, dado que se mantendrían números similares a los de la primera vuelta: el 84% del padrón electoral iría a votar este 14 de diciembre, frente al 85% que asistió a las urnas en noviembre.