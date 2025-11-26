Negociaciones trabadas y tiempos dilatados: el Presupuesto 2026 y el endeudamiento de Kicillof, en duda

El Presupuesto 2026, la Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof que se iban a tratar este miércoles en la Legislatura bonaerense están empantanados. La sesión en Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense prevista para las 14 se postergó.

Recién a las 16 se realizará la reunión de labor parlamentaria, que es el encuentro previo de las autoridades de la Cámara baja para definir el transcurso de la sesión y si se tratarán y aprobarán los proyectos en agenda. Por ahora surgen dos escenarios posibles: o votan los tres proyectos en ambas Cámaras, o se llama a cuarto intermedio para el jueves 4 de diciembre. Nada está definido. En tanto, la sesión en el Senado de las 19 sigue en pie.

Fuentes legislativas indicaron que, una vez finalizada la reunión de labor parlamentaria, se sabrá con mayor precisión qué pasará. Paralelamente, las negociaciones entre el Ejecutivo y el oficialismo con la oposición continúan. Las trabas están en el pedido de endeudamiento previsto en un poco más de 3 mil millones de dólares. De este monto, el 8% irá como fondo para los municipios.

Vale recordar que el martes por la tarde, de la comisión de presupuesto se dio dictamen al endeudamiento. Salió aprobado con 9 votos: 8 pertenecientes oficialistas y el restante de Gustavo Cuervo, del bloque de los ex libertarios. En tanto, no hubo acompañamiento de las otras bancadas opositoras. Independientemente de las negociaciones, desde La Libertad Avanza ya avisaron que rechazarán el Presupuesto. "Bajo ningún concepto el bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense va a acompañar el presupuesto que presentó el Gobernador Kicillof", afirmó el presidente del bloque libertario, Agustín Romo.

Los proyectos

El Presupuesto 2026 está establecido en 43 billones de pesos; la Ley de endeudamiento 2026 se unificará con otra “ley corta 2025” que yace en el Senado bonaerense desde mayo del corriente y no logró su aprobación.

Los principales lineamiento de la Ley de Leyes son mostrar un “estado de emergencia de la situación económica de la provincia de Buenos Aires”, “garantizar la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, asegurar “los recursos para Políticas Esenciales para proteger a los sectores vulnerables, la inversión en infraestructura y el acompañamiento a los sectores productivos”.

Según detallaron desde Casa de Gobierno, “se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones”, ya que la Provincia considera a la obra pública como “imprescindible” para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses.

Finalmente, la fiscal Impositiva, según detalló el titular de ARBA, Cristian Girard, será “reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”. Además, “se eliminarán las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación”. Respecto de los Ingresos Brutos, “no se modificará alícuota alguna”, y se actualizarán los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

En materia de impuestos patrimoniales, se implementará una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores “más justa”. “Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor”, indicaron. Y respecto del impuesto de Sellos, no se modificará la estructura del mismo ni las alícuotas.