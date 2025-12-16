Un festival de folklore en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un momento épico por el show del Chaqueño Palavecino junto a Onofre Paz.

El último fin de semana el hipódromo de Palermo se convirtió en el centro del universo folklórico, donde se juntaron estrellas del género para el “Festival La Porteña”. Dos de los protagonistas de la noche del sábado fueron el Chaqueño Palavecino y Onofre Paz, quienes le regalaron a los espectadores un momento único e inesperado al cantar dos canciones juntos. “Un privilegio”, expresó el salteño sobre el momento que vivió junto al cantor santiagueño.

Oscar Esperanza estaba brindado su show cuando de repente apareció en el escenario Onofre Paz. Toda una sorpresa para los presentes y también para el Chaqueño, quien lo invitó rápidamente a cantar juntos. “Estaba escuchando, mientras comía una empanada, que cantaba mi canción, entonces vine acá a saludarlo y agradecerle”, expresó el fundador Los Manseros Santiagueños y contestó a la propuesta: “Vamos a cantar algo juntos, sería bueno”.

Mientras se preparaba la parte técnica para el dúo histórico, el Chaqueño bromeó con el público: “El 18 de diciembre cumplimos años juntos, somos sagitarianos, en lo único que fallamos a veces es en el amor, después somos pagadores de cuentas”. “Fuerte el aplauso para este hombre que hizo mucho por el folklore. Para mí es un honor y un privilegio. Esto es único”, agregó el artista de Tartagal.

“Cómo no voy a venir”, fue el comentario del “Negro” Paz, cuando el Chaqueño le agradeció su aparición sorpresiva. Junto a él subieron sus hijas, Florencia y Karina. Luego, entonaron todos juntos la polka “Mi nueva primavera” y a continuación interpretaron “Chacarera para mi vuelta”, para alegría de todos los amantes del folklore. Más tarde, en las redes sociales, el cantor salteño reiteró el saludo y desató la emoción de todos.

El Chaqueño Palavecino y Onofre Paz brillaron juntos en el Festival La Porteña.

El mensaje del Chaqueño Palavecino para Onofre Paz

“Anoche en el Festival La Porteña pasó algo muy especial”, comenzó el posteo del Chaqueño Palavecino y remarcó: “El público cantó con una fuerza y una pasión que realmente me sorprendió… de esas noches de la que uno no se olvida”. “Y como si eso fuera poco, llegó Onofre Paz, una leyenda viva de nuestro folclore”, destacó en su perfil de Instagram.

“Tuve el honor y el privilegio de compartir escenario con él, uno de los referentes eterno de Los Manseros Santiagueños, y sentir de cerca esa historia que sigue latiendo en cada canción”, expresó Oscar Esperanza. “Gracias Buenos Aires por tanto cariño”, agregó y concluyó con un mensaje muy emotivo: “Estas son las cosas que nos regala la música. Que viva nuestro Folclore”. Allí mostró algunas imágenes para el recuerdo de la música popular de nuestro país.