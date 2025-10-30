Una popular fiesta del folklore en Buenos Aires será escenario de una cumbre de artistas históricos como el Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños.

Hay una peña en la Ciudad de Buenos Aires que se volvió en un clásico para los amantes del folklore y su próxima edición se prepara para ser histórica por la talla de sus invitados de lujo: el Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños. Se trata del Festival La Porteña, que en diciembre se realizará en el Hipódromo de Palermo, y tendrá varios artistas destacados en su "line-up".

"¿Quién dijo que en Buenos Aires no se escucha folklore?", cuestionaron los organizadores del evento cultural y convocaron, desde las redes sociales, a los fans del tradicional género musical la próxima fecha: "Volvemos y esta vez, no tenemos techo... Agarrate porque se PICA, Festival La Porteña en el Hipódromo de Palermo el 13 de diciembre, Vení a disfrutar del Festival, la gastronomía, clases de baile, stands y mucho más!".

Luego, desde el Festival La Porteña revelaron con emoción: "Agarrate, agarrate, agarrate, este es el line up que estabas esperando". En el listado, con diseño similar al de los festivales masivos del rock y el pop, se observa el nombre de los mencionados Chaqueño Palavecino y Los Manseros Santiagueños. Luego, completan la lista, varias estrellas de la música argentina.

"Mirá lo que es el QUÓRUM de ARTISTAS para el 13/12", describieron los organizadores para presentar a los siguientes cantantes y músicos: Sele Vera y Los Pampas, Magie Cullén, Los Tabaleros y Amar Azul. Cabe mencionar que las entradas están a la venta en Enigmatickets y hay una promo especial de 6 cuotas sin interés, pagando con tarjetas del Banco BBVA.

Todos los artistas que van a participar del Festival La Porteña en el HIpódromo de Palermo.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en publicarse en Instagram: "Mejor que el Lollapalooza. Aguante"; "La Porteñalooza"; "Después de tanta emoción, ya tengo mis entradas. Súper ansioso por ir a este gran evento!!"; "Con F de fiesta, folclore y de felicidad!!"; "Los Manseros son los mas grandes que hay"; "Me encantaría ir a conocer la porteña y a volver a ver a Los Manseros"; "Quiero estar ahí para cantar, bailar y disfrutar", fueron algunos de los comentarios.

Los detalles de La Porteña en el Hipódromo de Palermo

En tanto, sus organizadores destacaron que al espectáculo musical, que contará con los grandes referentes de la escena nacional, se suma una propuesta gastronómica irresistible: platos típicos, bebidas regionales y puestos de cada provincia, donde se mostrarán productos propios, artesanías y sabores que llenarán de colores el corazón porteño. Las provincias son parte esencial de este encuentro: cada una trae su identidad para que todo el país se sienta presente.

"Sapucays, zambas, chacareras, chamamés, cuecas, vidalas y cumbia se adueñarán de esta fiesta porteña en un encuentro que representa a todo el país y que nos hará bailar y brindar hasta adentrada la madrugada. El folklore está más vivo que nunca y Festival La Porteña llega para hacer historia, esta vez sin techo", completa la convocatoria.