Onofre Paz, fundador e histórico integrante de Los Manseros Santiagueños.

El cantor popular Onofre Paz es uno de los referentes del folklore argentino y líder de Los Manseros Santiagueños, el grupo icónico del norte de nuestro país. Es por ello que su visita a la Ciudad de Buenos Aires generó mucha emoción y sorpresa entre sus fans “porteños”. En las últimas horas, se conoció una noticia que alegró a sus seguidores porque participará de un ciclo muy especial.

El famoso ícono folklórico será el invitado de lujo de un encuentro artístico, realizado por Yoli Producciones, el próximo fin de semana. “Como lo pidió el público, en esta nueva edición de ‘Chacarera sobre el Mic’ recibiremos a un invitado de lujo: Onofre Paz, fundador e histórico integrante de Los Manseros Santiagueños, será parte de nuestra noche con toda su esencia santiagueña”, detallaron los organizadores.

“Pero la magia no termina ahí: como en cada sesión, otros artistas invitados se sumarán al escenario para darle vida a esta Sesión Criolla”, advirtieron desde la productora y remarcaron para los espectadores que será “una noche para vibrar con zambas, chacareras y emociones en vivo, desde lo más profundo de nuestra cultura hasta el presente más urbano”.

Chacarera sobre el mic: entradas para el show de Onofre Paz

Cabe señalar que este encuentro será el domingo 28 de septiembre, desde las 20, en Gorriti 5520, en el barrio de Palermo. Las entradas están a la venta en el sitio Pass Line. “Chacarera sobre el Mic es una jam folclórica que celebra nuestras raíces con un lenguaje fresco y contemporáneo. Una banda estable, artistas invitados de distintos mundos musicales y un repertorio criollo que se resignifica en cada encuentro. Un nuevo ciclo donde el folclore se encuentra con la ciudad”, señala su reseña en esa página web.