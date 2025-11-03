El Chaqueño Palavecino brilló sobre el escenario con un invitado especial del cuarteto cordobés.

El famoso cantor del folklore Jorge Rojas organizó una nueva edición del Festival La Yapa – Grandes Encuentros en Anisacate, Córdoba, y brindó un espectáculo histórico que tuvo como invitado especial a El Chaqueño Palavecino. Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes de la noche ocurrió cuando Javier “La Pepa” Brizuela, ex integrante de La Barra, fue invitado espontáneamente a subir al escenario.

Junto a Jorge Rojas y El Chaqueño Palavecino, el artista cuartetero protagonizó un trío inesperado que desató una ovación generalizada del público. Además, la noche contó con la participación de Mati Rojas, Vicente Mora y Don Argañaraz, sumando diversidad y talento a una grilla artística de primer nivel que celebró la riqueza de la música nacional.

“Qué gusto enorme encontrarme con Javier La Pepa Brizuela, mis respetos a este gran artista!”, escribió el cantor salteño en sus redes sociales, donde publicó un video del cordobés cantando la famosa canción La ley y la Trampa, para la emoción del público. "Y si sacamos una canción.. que opina ustedes?", agregó El Chaqueño en el reel que compartió en Instagram.

“El canto del monte, el primero, el más profundo, el que abrió el camino, lo lleva en su voz Oscar Esperanza, el Chaqueño Palavecino y para mí fue un honor compartir este sentimiento y mi canto con el, esta no fue una noche más, se llenaron de música y amor nuestros corazones y se los dimos en cada canción!!!”, escribió Jorge Rojas. Luego completó su posteo: “A este hermoso momento se sumó un querido amigo Javier La Pepa Brizuela y disfrutamos de un encuentro inolvidable!!! Gracias a todos!!!”.

“Fue maravillo e inolvidables lo vivido!!! Lo disfruto mucho y desearía volver a verte otra vez. La Yapa muy bello lugar”; “La verdad que no conocía el lugar, tu lugar y me quedé fascinada!!! Superó ampliamente mis expectativas!!”; “Todavía siguen latiendo nuestros corazones por haber vivido tremenda noche! Gracias! Bendiciones!”; “Desde Rosario viajamos, estamos gratamente sorprendidos por todo lo que vivimos, desde que llegamos hasta que nos fuimos a las 3:30”, fueron algunos de los mensajes de sus fans en Instagram.

El Chaqueño Palavecino y Karina compartirán escenario en un evento: cuándo será

El Chaqueño Palavecino compartió una historia en su cuenta de Instagram, el anuncio de una inminente presentación musical en la que se encontrará con su colega Karina La Princesita. De ese modo, quedó claro que el cantante será parte de un evento que no solo tiene a artistas del folklore en su grilla.

El intérprete de Amor Salvaje estará en la Fiesta Blend, evento que se celebra el 14 de noviembre en una ciudad de la provincia de Córdoba. "El Chaqueño alavecino, Karina La Princesita, Magui Olave y el DJ Lautaro Martínez, juntos en un solo lugar: la fiesta Blend. El viernes 14 a las 22 horas en el Club Quilmes de Villa Allende", reza el anuncio del folklorista.