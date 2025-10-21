El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas confirmaron la noticia más feliz para el folklore.

El Chaqueño Palavecino compartió un emotivo recuerdo de una noche con Jorge Rojas a puro folklore y provocó un estallido de reacciones en sus redes. Las emotivas palabras del cantor hacia el ex integrante de Los Nocheros.

A través de su cuenta de Instagram el Chaqueño Palavecino publicó algunas fotos junto a Jorge Rojas en el marco del festival La Yapa, en Anisacate, en la provincia de Córdoba. "Tremenda noche en @layapa_grandesencuentros. Gracias @jorgerojasoficial por abrir las puertas de tu casa y del corazón. Compartimos música, anécdotas y la esencia de lo que somos", escribió el folklorista.

En las fotos se ve al Chaqueño y Jorge Rojas emponchados y unidos en un fraternal abrazo. En otra publicación, el cantor compartió un fragmento del show y sostuvo que fue un "lindo momento". "Todavía sigue latiendo aquí la noche que vivimos", sostuvo por su parte el ex integrante de Los Nocheros.

La eufórica reacción de los fanáticos

Los fans de Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino no tardaron en aparecer y dejaron decenas de comentarios festejando el encuentro. "Lo que son juntos eriza la piel!!", "Tremenda dupla. La sangre es la sangre, ídolos" y "Son como el buen vino, los dos" fueron algunos de los comentarios más resonantes de los fans de los folkloristas.