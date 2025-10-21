Soledad Pastorutti dedicó un posteo de redes por el Día de la Madre.

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir un video junto a sus dos hijas, Antonia y Regina, después del Día de la Madre. El ícono del folklore argentino les dejó ver a sus fans que sus retoños ya no son niñas, sino que se convirtieron en adolescentes.

La intérprete de Tren del Cierlo y Brindis se casó con Jeremías Audoglio en 2007, después de siete años de noviazgo. Tres años más tarde se convirtieron en padres de Antonia, a quien La Sole presentó en público en una recordada entrevista en el living de Susana Giménez.

En febrero del 2013 llegó Regina, la segunda y última hija del matrimonio Audoglio-Pastorutti. Si bien durante su infancia La Sole mantuvo las identidades de sus hijas bastante ocultas, en el último tiempo comenzó a mostrarlas más y quedó claro que están grandes; de hecho, Antonia tiene su propia cuenta de Instagram, con privacidad.

"Día de la madre: todos los días! Gracias mami por amar sobre todas las cosas y gracias hijas por enseñarme lo importante de la vida! Besos al cielo para la gran madre Vale! Feliz día para todas!", escribió Soledad Pastorutti por el Día de la Madre, con una especial dedicatoria a su abuela Valeria, fallecida hace meses.

Soledad Pastorutti y su esposo.

La emoción de Soledad Pastorutti tras presentarse en el Gran Rex

"Todavía sigo procesando todo lo que vivimos este fin de semana. Cumpleaños, amigos, canciones, emociones… y ese público que hace casi 30 años me acompaña con el mismo amor de siempre. Volver al Rex fue como volver a casa... Gracias por llenar cada butaca, por cantar conmigo, por los pañuelos y los ponchos al viento... las lágrimas y las risas! Gracias a los artistas que se sumaron, a los músicos, a mi familia, a mi equipo… y sobre todo a ustedes... que son el motivo de cada canción!", escribió Soledad Pastorutti en el pie de foto de su posteo de redes sociales, tras presentarse en dos funciones agotadas en el Gran Rex. Y sumó: "Todo cambia, sí… pero hay cosas que se mantienen intactas... el cariño, la música y ese abrazo enorme que me dan en cada show!Nos vemos pronto... Buenos Aires".

Días más tarde, La Sole compartió un posteo reflexivo sobre su año y expresó: "Miro para atrás y no puedo creer todo lo vivido estos meses! Cuantas cosas, cuanta intensidad! Escenarios, grabaciones, viajes, los momentos con la familia, risas con amigos, todo eso simple que ofrece la vida y le da el verdadero sentido!".