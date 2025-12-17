Verón redobló la apuesta contra la AFA de Chiqui Tapia, tras Estudiantes campeón: "Rascando la olla"

Verón insiste con todo en su batalla contra la AFA de "Chiqui" Tapia (ESPN).

Juan Sebastián Verón insiste en su batalla contra la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia, aún después de la consagración de Estudiantes de La Plata en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El presidente del "Pincha" arremetió nuevamente contra la gestión del sanjuanino por diferentes motivos y apuntó las cuestiones a mejorar según su propia visión.

Durante la entrevista en la televisión con ESPN F90, el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo, el mandamás de la institución platense disparó munición gruesa. De hecho, se refirió al "Pasillo Gate" contra Rosario Central, habló de su relación con el resto de los dirigentes y sostuvo que hay que mejorar en todo sentido para que el máximo torneo nacional evolucione con el correr del tiempo.

Verón insiste en su batalla contra la AFA de "Chiqui" Tapia desde Estudiantes: "Quiero un fútbol lógico"

En pleno diálogo en ESPN F90, la "Brujita" disparó que quiere "un fútbol lógico, normal, como en todas partes del mundo... ¿Por qué la de Argentina no puede ser la mejor liga del mundo si tiene a los mejores jugadores?". Incluso, enfatizó en que "tiene que haber menos equipos, 20 equipos, esto es una ridiculez...". También aseveró: "Acá siempre tenés que estar rascando la olla, mirando las cuentas del Banco a ver si me dan, nadie te tira una soga".

"¿A quién se le ocurre esto? En ninguna parte del mundo pasa. No hay visitantes, hay 30 equipos, son un montón de fechas, hay siete Copas que podés ganar... Con los viejos Apertura y Clausura, también ganábamos otros equipos que no eran Boca ni River", recordó el entrevistado. En la misma línea, el exmediocampista resaltó que "no da el calendario para este torneo" y profundizó: "Nosotros jugamos una final ahora el 20 de diciembre, el 4 de enero los muchachos se tienen que presentar a la pretemporada y el 24 arranca el campeonato... ¿Qué le digo a la gente, que la Copa Libertadores ya está, que no importa?". Verón mencionó además que "ponen equipos en Primera que no tienen estructura y tampoco venden jugadores porque se los chupan los equipos grandes y ellos sí los venden, como era en los ´90".

Sobre el "Pasillo Gate" ante Rosario Central en Arroyito, Verón admitió: "Yo respaldé esa idea, lo hablé con José (Sosa, el capitán) y le transmití lo que es el fútbol para mí". De hecho, detalló que "no fue nada contra Rosario Central, no fue una cuestión contra ellos, pero no es lo mismo ganar una estrella a que te la den. Eso no fue un campeonato. No podés dar un título porque se te ocurre, no tiene que dar lo mismo". Tajante, aportó al respecto: "No tengo nada que ver con (Ángel) Di María. Todo bien con él eh, no tengo nada, pero yo me tengo que preocupar por otras cosas al margen de los jugadores, más allá de defender a los míos".

"¡Contemos las cosas como son! Porque si decimos siempre lo de (Julio) Grondona... Y, no. En un momento se acordó bajar los equipos a 20, y de repente tenemos a 30 porque a alguien se le ocurrió en la pandemia", rememoró la "Brujita". Además, aseveró que "habría que ampliar los descensos, en esto no hay tanto misterio, el Nacional B tiene 40 equipos también, entonces tenés que reacomodar todo desde abajo".

Acerca de la relación con sus pares, Verón contó que tiene más vínculo con Diego Milito de Racing que con Juan Román Riquelme, de Boca Juniors. "Diego está de acuerdo conmigo en muchas cosas ya desde antes de ser presidente, sólo eso voy a decir. Y muchos de otras categorías me felicitaron por privado el otro día", reveló el exvolante. Por último, reconoció que "no fue un título más para nadie" el del Clausura 2025 y completó: "Espero que el contenido sirva para algo y creo que va a servir. No tengo aspiraciones políticas por fuera del fútbol, a mí me gusta el fútbol y el deporte es una herramienta muy fuerte para los chicos. Me preocupa el entramado social cómo va a quedar, el fútbol tiene esa fuerza para ayudar a los chicos a encontrar un sentido".

Estudiantes, campeón del fútbol argentino pese a la batalla contra la AFA.

Todos los títulos de Estudiantes con Verón como dirigente