Queda en Santa Fe, está en el Ascenso y ahí Messi tuvo su peor partido con la Selección Argentina

El estadio de Santa Fe en el que Lionel Messi tuvo su peor partido en la Selección Argentina.

Lionel Messi tuvo su peor partido con la camiseta de la Selección Argentina en un estadio que queda en Santa Fe, justamente la provincia natal del capitán. Allá por la fase de grupos de la Copa América 2011, el delantero rosarino no solamente padeció una noche negativa en el plano personal, sino que además se fue silbado por el propio público local, al igual que el equipo dirigido por Sergio "Checho" Batista.

Aquella situación ocurrió en el estadio de Colón, denominado Brigadier Estanislao López y conocido popularmente como el "Cementerio de los Elefantes". Actualmente, el cuadro "Sabalero" se encuentra en la Primera Nacional, es decir la segunda división del fútbol argentino, y transita por un sinuoso camino en el Ascenso rumbo al sueño de volver a la Primera.

La historia del estadio de Colón de Santa Fe, la cancha donde Messi jugó su peor partido en la Selección Argentina

Estrenado el 9 de julio de 1946, el "Cementerio de los Elefantes" desde 1952 hasta 1955 llevó el nombre de Eva Perón, la esposa del entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Cuando la "Revolución Libertadora" derrocó a Perón, pasó a llamarse Estadio Centenario, ya que eliminaron todo vestigio peronista posible a nivel nacional.

La identidad inicial, en honor a la Primera Dama, se debió a que ella fue quien apoyó la afiliación del "Sabalero" a la AFA en 1948. Más tarde, ayudó económicamente a la institución para la construcción de las primeras tribunas de cemento y con fondos para la iluminación artificial. Sin embargo, en 1958 pasó a denominarse como se lo conoce en la actualidad, Brigadier Estanislao López, en homenaje al caudillo argentino que gobernó la provincia entre 1818 y 1838. Este emblemático recinto de la capital de Santa Fe en el fútbol argentino fue remodelado para la Copa América de Argentina 2011 y tiene una capacidad para 45.000 personas.

Colón derrotó al Santos de Pelé en 1964 y allí nació el mote de Cementerio de los Elefantes.

Desde su remodelación hace ya 15 años, la cancha de Colón pasó a ser una de las más modernas del país y tiene una gran historia. En este escenario ha perdido, por ejemplo, el poderoso Santos de Pelé el 10 de mayo de 1964 y allí nació el mote de "Cementerio de los Elefantes". A pesar de que el cuadro de San Pablo llevaba 43 partidos invicto y empezó ganando con el gol de "O Rei", el dueño de casa se lo dio vuelta y quedó en la historia del fútbol argentino.

Luego, los brasileños pidieron la revancha en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Sin embargo la misma no se llevó a cabo: Colón no accedió por decisión de su presidente Ítalo Giménez, que argumentó que con esa victoria era suficiente y no había necesidad de una revancha. El propio Pelé contó entonces: "Hay una historia que les quiero contar a los más jóvenes. Santos siempre fue un gran equipo del fútbol brasileño, en ese momento llevábamos muchos partidos invictos y les habíamos ganado a todos. A Boca, a Racing, a Peñarol... Ese día hice el gol y empezamos ganando, menos mal. Y después, yo creo que de ahí para adelante todos empezaron a llamar la cancha el 'Cementerio de los Elefantes'".

La noche en la que Messi fue silbado en el estadio de Colón

Messi, en aquel 0-0 para el olvido contra Colombia en la Copa América 2011.

El 6 de julio del 2011, en el marco de la segunda fecha de la Copa América de Argentina, "Leo" tuvo una noche para el olvido contra Colombia. Al igual que el equipo en general, se trató de un encuentro malo que terminó 0-0. Para colmo, sobre el final hubo un tiro libre en el que el astro rosarino que descollaba en Barcelona mandó la pelota a la tribuna y la cancha estalló en silbidos para el número 10. Anteriormente, la "Albiceleste" apenas había empatado 0-0 ante Bolivia en La Plata y luego su camino escaló sólo hasta los cuartos de final, cuando fracasó y fue eliminado por Uruguay por penales en la misma cancha del "Sabalero".