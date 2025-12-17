Final explicado de “You”, temporada 5 de la serie de Netflix que genera polémica y es un éxito

Joe Goldberg es llevado a prisión en la quinta temporada de "You".

La quinta y última temporada de You marca el cierre de una de las series más perturbadoras y exitosas de Netflix. Protagonizada por Penn Badgley, la ficción vuelve a poner en el centro a Joe Goldberg, el asesino serial que durante años logró camuflar su violencia bajo la apariencia de un romántico culto y sensible. Esta entrega funciona como conclusión directa de todo lo visto anteriormente y retoma, sin atajos, las consecuencias de sus actos.

La historia arranca con Joe intentando sostener la nueva vida que había construido al final de la cuarta temporada. De regreso en Nueva York, ya no es un hombre anónimo: ahora es una figura pública, con dinero, prestigio y una identidad blanqueada. Sin embargo, esa fachada comienza a resquebrajarse cuando viejos crímenes, víctimas y secretos vuelven a emerger. La temporada adopta un tono más oscuro y reflexivo, con menos humor negro y más foco en la culpa, la memoria y el castigo.

El final explicado de "You"

El gran giro de la serie llega en los episodios finales, cuando Joe pierde definitivamente el control del relato que siempre manipuló a su favor. A diferencia de otras temporadas, esta vez ya no logra justificar sus crímenes ni convencer al espectador de que es “distinto”. Las voces de las mujeres que asesinó, directa o indirectamente, ocupan el centro del relato y desmontan su narrativa interna.

En el episodio final, Joe es finalmente expuesto y detenido. Las pruebas son irrefutables y su imagen pública se desploma. La serie elige no matarlo ni ofrecerle una redención forzada: Joe termina en prisión, donde enfrenta a la soledad y al silencio que siempre evitó. La última escena lo muestra leyendo cartas de admiradores, confirmando que la sociedad sigue romantizando a los monstruos, incluso cuando ya no hay dudas sobre sus crímenes.

Joe Goldberg en "You".

El cierre de You es deliberadamente incómodo. No busca consuelo ni justicia poética perfecta, sino dejar en claro que Joe Goldberg nunca fue un héroe trágico, sino un victimario constante. La quinta temporada funciona así como una autocrítica de la propia serie y de la fascinación cultural por los antihéroes, cerrando el círculo con una conclusión coherente, amarga y definitiva.

Además de Penn Badgley, el elenco incluye a Charlotte Ritchie, Madeline Brewer, Anna Camp y varios regresos clave que conectan esta temporada con las anteriores. El final de temporada es contundente: cada decisión de Joe desde la primera temporada tiene peso en el desenlace, y la serie se encarga de recordarlo de manera explícita.