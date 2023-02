"You": el popular drama criminal y de suspenso con Penn Badgley vuelve con su cuarta temporada

El actor estadounidense Penn Badgley encarna una vez más al psicópata asesino serial Joe Goldberg en la cuarta temporada de "You", popular serie dramática y de suspenso criminal cuya primera parte llega este jueves a la plataforma de streaming Netflix.

La nueva entrega contiene con un salto en el tiempo desde la anterior temporada que ahora encuentra al protagonista en otro país y enfrentando nuevas experiencias que lo ayudan a "alcanzar un punto de quiebre antes de lo esperado".

"Es un punto que creo que todos estamos esperando. Él es predecible pero también impredecible, siempre hace cosas un poco locas. Recordemos que es alguien que se cortó dos dedos del pie", bromeó Badgley en diálogo con Télam sobre esta continuación de cinco episodios -con los siguientes cinco a estrenar el 9 de marzo- que hallan a su personaje en Londres, radicado bajo la identidad de un profesor universitario.

El cambio de locación abre un nuevo capítulo para la narrativa basada en la saga de novelas homónima escrita por Caroline Kepnes y centradas en Goldberg, un librero de la ciudad de Nueva York y un peligroso obsesivo a niveles tóxicos con todas y cada una de sus pretensiones románticas que oculta una oscura faceta como homicida serial como salida frente a los complejos laberintos de mentiras y engaños que teje con cada relación que se le presenta.

Adaptada para la pantalla chica por Greg Berlanti y Sera Gamble, "You" se convirtió en todo un éxito para las audiencias de la N roja desde su lanzamiento en 2018, justamente gracias a sus enrevesadas tramas, personajes de (muy) cuestionable moral y giros sorpresa que se profundizan temporada tras temporada.

En ese sentido, el mundo que rodea a Joe se había complicado a instancias nunca antes alcanzadas durante los eventos de la tercera entrega: tras encontrar el amor en Love Quinn (Victoria Pedretti), un alma igual de perversa que la suya propia, Joe se muda en pareja y con su bebé recién nacido a los suburbios californianos, donde pronto se desatará una suerte de juego de gato y ratón entre ellos, con amoríos, transgresiones y asesinatos incluidos en el combo.

Como es de esperar, todo llega a un punto de tensión cúlmine que estalla y deja a Joe solo una vez más, luego de matar a su esposa y abandonar a su hijito para que sea criado por sus vecinos, y con la mira puesta en una nueva víctima, Marianne Bellamy (Tati Gabrielle), que antes de escapar de lo que sabe que le espera si se mantiene cerca del protagonista, habla de volver a París, su lugar de origen.

"El desengaño siempre es un catalizador para un nuevo camino", dice el personaje de Badgley en las imágenes de adelanto de esta cuarta temporada, y por eso en esta tanda de episodios el asesino se trasladará al Viejo Continente en busca de satisfacer su manía, aunque el devenir de los sucesos lo llevarán a establecerse en Inglaterra, donde adaptará la personalidad de Jonathan Moore, un docente universitario, y se rodeará de un grupo de privilegiados de alta alcurnia entre los que comenzará a cernirse una amenaza criminal que involucrará al mismo Goldberg de maneras inesperadas.

A poco de su desembarco en el streaming, Badgley conversó con esta agencia sobre lo que podrán esperar las y los seguidores de la producción, que contará en esta oportunidad con la incorporación de Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman y Ed Speelers, entre más, en el elenco.

Télam: ¿Cómo va a ser el camino de Joe en esta temporada, después de la intensidad de los idas y vueltas de la tercera?

Penn Badgley: Ciertamente fue muy intensa, y esta encuentra la manera de ser más intensa todavía. Creo que eso es lo que hace la serie cada temporada, de alguna forma encuentra nuevos niveles de intensidad. En este caso, parte de eso fue poner a Joe en una nueva ciudad, así que no es sólo una nueva cultura, un nuevo lenguaje, una nueva forma de experimentar el mundo, sino también la gente con la que se encuentra. Las relaciones que tiene con otros personajes son diferentes, y me parece que son peores todavía en esta temporada, los personajes secundarios son bastante reprochables. Y también hay un cambio en el género, esta vez es un "quién-lo-hizo", y lo que me encanta es que Joe reconoce que está en ese tipo de trama y no le gusta para nada, así que se produce una suerte de ruptura de la cuarta pared que es autorreferencial y un poco cómica.

T: ¿De qué manera lo afecta a tu personaje y a su mente retorcida ese cambio de escenario?

PB: Creo que estar en Londres le da la oportunidad de reconocer que no importa adónde vaya, nada va a cambiar si no mira hacia sí mismo, en oposición a lo que hace siempre, que es mirar a otras personas. De alguna manera, el hecho de que es tan un pez fuera del agua ahí, lo ayuda a alcanzar un punto de quiebre antes de lo esperado.

T: Después de cinco años trabajando en la serie, ¿cómo te influenció el papel como actor?

PB: Creo que necesito más tiempo todavía para saber de qué manera me define este personaje, pero estoy aprendiendo a estar mucho más presente. No tengo muchas líneas, para ser honesto, aunque estoy presente con la voz en off y a través de lo que está escrito, pero cuando voy a trabajar con los actores y no en la cabina de grabación, tengo que estar ahí, muy presente, y escucharlos y no moverme. A veces es muy difícil, así que estoy aprendiendo eso, a escuchar.

T: Con la llegada de esta nueva entrega, ¿qué dirías que hace que "You" sea diferente y siga atrayendo tantos fans?

PB: Creo que todo está en el título, el espectador no es capaz de meterse en la perspectiva de las presas de Joe, es siempre desde la de él. Él te está mirando, vos te sentís más en la mente de este personaje de lo que se suele tener la oportunidad con una serie, gracias a la voz en off. Creo que eso se refleja en que la serie tenga una vibra diferente, este elemento dramático y a la vez muy visceral.

Con información de Télam