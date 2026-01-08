Australia realizará una amplia investigación sobre el antisemitismo tras el ataque en Sídney

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera australiana se encuentra entre tributos florales en honor a las víctimas de un tiroteo en la celebración de la festividad judía el domingo en Bondi Beach, en Sídney, Australia

Australia abrirá una investigación ante una Comisión Real sobre el tiroteo masivo en la playa ‍de Bondi, en Sídney, ⁠en el que murieron 15 personas, la investigación pública más potente del país, según dijo el jueves el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El tiroteo masivo ocurrido el 14 de diciembre en una celebración judía de Jánuca en la famosa playa de Sídney conmocionó a un país con estrictas leyes sobre armas de fuego y avivó las peticiones ‌de controles más estrictos y medidas más ⁠contundentes contra el antisemitismo.

La policía ⁠afirma que los presuntos autores, padre e hijo, se inspiraron en el grupo miliciano Estado Islámico.

Albanese dijo que la Comisión ‍Real, una investigación gubernamental que puede obligar a las personas a prestar declaración, estará ⁠dirigida por la juez retirada ‌Virginia Bell.

Examinará los acontecimientos del tiroteo, así como el antisemitismo y la cohesión social en Australia, y se espera que presente sus conclusiones en diciembre de este año.

"Esta Comisión Real tiene el formato adecuado, la ‌duración adecuada ‌y el mandato adecuado para obtener el resultado adecuado para nuestra unidad nacional y nuestra seguridad nacional", dijo Albanese en una conferencia de prensa el jueves.

Albanese se había resistido inicialmente a las ​peticiones de crear una Comisión Real, alegando que el proceso llevaría años, lo que suscitó las críticas de grupos judíos y familiares de víctimas que le instaron a reconsiderarlo.

"Me he tomado tiempo para reflexionar, para reunirme con líderes de la comunidad judía y, lo que es más importante, me ‍he reunido con muchas de las familias de las víctimas y supervivientes de este horrible atentado", dijo Albanese.

El Gobierno anunció el mes pasado una revisión independiente de las fuerzas del orden que evaluará si las autoridades podrían haber ​tomado medidas adicionales para prevenir el atentado.

Esta revisión, que examinará si las leyes vigentes o las lagunas de información impidieron ​a la policía y a los organismos de seguridad actuar contra los presuntos agresores, se integrará ahora ⁠en la Comisión Real, explicó Albanese. Se espera que presente sus conclusiones en abril.

Con información de Reuters