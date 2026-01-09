MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó ayer, quiénes ganaron medallas y quién subió al balcón este jueves 8 de enero.

Este último jueves 8 de enero tuvo lugar la duodécima gala de beneficios de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los seis cocineros de mejor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por las medallas, teniendo que resguardarse además de no ser el peor plato para así evitar el delantal negro, que indefectiblemente quedó en manos de uno de ellos.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día vieron, en su llegada a sus respectivas estaciones, una pequeña caja de madera frente a ellos. Al levantarlas, observaron que debajo había un cartel con un gusto en particular y un ingrediente tipico del mismo. Al Chino Leunis le tocó el ácido, junto a un limón partido al medio; a La Reini le quedó el dulce, con azucar desparramada; al "Turco" Hunsaín, el salado, con sal gruesa esparcida; Evangelina Anderson divisó dos ajíes y supo de inmediato que se trataba del picante. Yanina Latorre tuvo uno de los más complicados, el ahumado, pero la máxima dificultad fue para Susana Roccasalvo: el "umami" que tomó por sorpresa a todos, un sabor que se resume en una suerte de equilibrio entre lo dulce; lo amargo; lo salado y lo ácido, todo representado en unos hongos shiitake.

¿Quiénes recibieron medalla y subieron al balcón?

Evangelina Anderson se hizo acreedora de la medalla dorada con su impecable ramen, mientras que la plateada fue Susana Roccasalvo, que con su lenguado en caldo con hongos y verduras capturó la esencia "umami". Además de ellas, también subieron al balcón Yanina Latorre; La Reini y el "Chino" Leunis, este última ganándole el mano a mano final al "Turco" Hunsaín.

¿Quién recibió el delantal negro?

El mano a mano final por evitar el delantal negro fue entre el Turco Hunsaín y el Chino Leunis

Quien obtuvo el delantal negro y deberá competir en la gala de eliminación fue el mencionado "Turco" Hunsaín, por lo que acompañará en la misma a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas, La Joaqui, Marixa Balli, "Cachete" Sierra, Andy Chango y/o Emilia Attias (uno de ellos, excepto por el cantante que estará ausente, se salvará en la noche de última chance).