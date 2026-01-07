Wanda Nara en la cuerda floja de MasterChef.

La continuidad de Wanda Nara como conductora de MasterChef Celebrity comenzó a ser motivo de preocupación puertas adentro de Telefe. No se trata de rating ni de desempeño al aire, sino de una condición contractual que hoy vuelve a cobrar relevancia en medio de los escándalos que rodean a la empresaria.

La información fue revelada por Guido Záffora en DDM, donde detalló que el vínculo entre Wanda y el canal incluye una cláusula estricta vinculada a su conducta pública. Se trata del punto 6.7 del contrato, que establece la obligación de sostener una imagen alineada con los valores institucionales de la señal.

Según se explicó al aire, el acuerdo exige que la conductora mantenga una reputación acorde a los principios del canal, promoviendo comportamientos éticos, respeto y un clima profesional tanto frente a cámara como fuera de ella. Esta exigencia, habitual en figuras de alto perfil, adquiere otro peso cuando la vida personal queda expuesta de manera constante.

Qué habría dicho Wanda Nara sobre la cláusula de su contrato

La propia Wanda, siempre de acuerdo con lo contado en el programa, habría manifestado su inquietud por este punto contractual. “Los años de contrato que tengo…”, habría deslizado, dando a entender que cualquier traspié mediático podría traerle consecuencias concretas en su futuro laboral. El contexto no es menor. En las últimas semanas, la empresaria volvió a quedar envuelta en polémicas vinculadas a su relación con Martín Migueles, quien además enfrenta una investigación judicial.