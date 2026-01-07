El tenso cruce entre Yanina Latorre y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Este martes 6 de enero comenzó una nueva semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025-26. Luego de la eliminación de Sofi Martínez este último lunes, seis participantes tuvieron que volver a poner las manos en las cocinas más famosas del país, aunque para uno de ellos fue la primera vez: Yanina Latorre, que tomó la posta de Claudia Villafañe como reemplazante de Maxi López mientras este se encuentra en Suiza por el nacimiento de Lando.

Desde luego, la presencia de la esposa de Diego Latorre no pasó desapercibida en el estudio: fiel a su estilo, se mostró picante en sus intervenciones iniciales, a tal punto que tuvo una airada discusión con Wanda Nara que incomodó notoriamente hasta al jurado.

El tenso momento entre Yanina Latorre y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Yanina Latorre con el delantal ya puesto en MasterChef Celebrity.

Luego de presentarla ante sus nuevos compañeros, la expanelista de LAM le hizo una consulta contundente a la conductora del ciclo: "¿Estamos peleadas vos y yo?". "No, estamos bloqueadas", le señaló Wanda, tras lo cual Yanina le contestó: "No, vos me bloqueaste a mí reina". "Sí, pero te hice el favor de bloquearte en Instagram, no por WhatsApp", replicó la expareja de Mauro Icardi. "¿Me podés desbloquear?, ¿por qué me hablás por WhatsApp y me bloqueás en Instagram?", inquiso quien lleva adelante Sálvese Quien Pueda. "WhatsApp es más íntimo", se justificó.

Inmediatamente después de aseverar eso, le propuso: "Para Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener". "No, ni en pedo querida. Lo último que me faltaba es hacerme una cuenta por vos", le achacó cortante, en algo que generó reacciones diversas entre todos los presentes. Sin obtener aún respuesta, prosiguió: "Desbloquearme, ¿sabés lo que es para mí querer ver tus historias; pedirle a un productor que las vea; que me las mande...?".

"¿Yo puedo renunciar ahora?", bromeó Martitegui, visiblemente incómodo con lo que estaba ocurriendo. Luego, apareció en pantalla una impresión de Yanina Latorre fuera del estudio: "Se la pasa bardeándome, diciéndome de todo, me grita, me bloquea... ¿Pero qué estoy haciendo acá Wanda?".