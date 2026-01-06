MasterChef Celebrity 2025 quién fue el undécimo eliminado

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este lunes 5 de enero su undécima gala de eliminación, por lo que ayer concluyó la aventura para uno de los famosos participantes. Ocho de ellos prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país, con el afán de que no sea la última vez que lo hacen, aunque esa fue la realidad para uno de ellos.

Cabe señalar que en este tipo de programas (que originalmente se emitían los domingos), uno de los concursantes deja las cocinas: aquel que el jurado (compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) determine que hizo el peor platillo de la noche. Luego de las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas, Álex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo y "Momi" Giardina (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), ayer se definió el nuevo integrante de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 5 de enero

MasterChef Celebrity 2025 algunos de los participantes que estuvieron este lunes 5 de enero en la gala de eliminación.

Tras no haberse destacado con el delantal blanco, al igual que con el gris, tuvieron que volver a cocinar La Joaqui, Sofi "La Reini" Gonet, Ian Lucas, Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y el "Turco" Hunsaín. A ellos se les sumó Marixa Balli, que tuvo el peor desempeño en la gala de beneficios.

Para el desafío de ayer, los concursantes tuvieron que preparar una achura típica que suele ser protagonista del asado argentino: mollejas de corazón. Previo a poner manos a la obra, los chefs comentaron que para la cocción (ya sea en horno o a la plancha) tenían la opción de blanquear el producto previamente, para que sea menos dificultoso, u omitir ese proceso. La mayoría de los jugadores prefirieron hacer el paso extra, aunque otros se la jugaron a pesar del mayor grado de dificultad que eso suponía.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano decisivo por la permanencia fue entre Miguel Ángel Rodríguez, que había recibido la medalla dorada la semana pasada, y Sofi Martínez. Finalmente, el jurado decidió que sea el comediante quien siga en competencia, dejando a la periodista deportiva sin delantal. Por consiguiente, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos los que vieron el desafío desde el balcón: "Cachete" Sierra; el "Chino" Leunis; Claudia Villafañe (en reemplazo temporal de Maxi López); Emilia Attias; Susana Roccasalvo y Andy Chango.