MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó ayer 4 de enero.

Este último domingo 4 de enero tuvo lugar la undécima gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los siete concursantes de peor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por el único boleto a disposición en el balcón, reservado para solo para el mejor.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día (Miguel Ángel Rodríguez, el "Turco" Hunsaín, Sofi "La Reini" Gonet, Ian Lucas, Sofi Martínez, Evangelina Anderson y el "Chino" Leunis) observaron tras abrir la puerta que el mercado estaba tapado con un telón azul. El jurado (compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y, en reemplazo de Damián Betular, Maru Botana) hizo una pequeña introducción para luego revelar lo que estaba cubierto: un "mercado extremo".

Los jugadores tuvieron dos minutos y medio para entrar de a uno y llevarse los elementos que consideren necesarios para hacer un plato libre, aunque con dos reglas: lo que se llevaban estaban obligados a usarlo y antes de retirarse debían romper una caja sorpresa que contenía un ingrediente desconocido. Por si fuera poco, nada estaba en su lugar habitual; había trampas y obstáculos diversos (desde un montón de pelotas gigantes hasta una pileta helada con las proteínas dentro); y había dos personas vestidas de payasos entorpeciendo su búsqueda.

Entre medio, hubo lugar para más indirectas entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: volvieron a ponerse en la misma isla; él la fue a "rescatar" a ella cuando se cayó al piso (y hasta la sacó en andas del mercado, bajo un diluvio de acusaciones de "pollera" por parte de sus compañeros); le puso sus anillos para que se los cuide y hasta le prometió a la exesposa de Martín Demichelis cederle su lugar en el balcón si resultaba ganador.

¿Quién subió al balcón?

El mano a mano final por subir al balcón fue entre Ian lucas y el Chino Leunis

Luego de las respectivas devoluciones, el mano a mano final por el lugar en el balcón fue entre Ian Lucas y el "Chino" Leunis. Previo a entregar el último delantal negro, Martitegui le preguntó a Ian Lucas si estaba seguro de que quería cederle su lugar a Evangelina. A pesar de responder de manera afirmativa, el chef le recordó que eso va contra las reglas y le extendió la vestimenta oscura, otorgándole al "Chino" la posibilidad de observar la gala de eliminación fuera de peligro, junto a Emilia Attias, Claudia Villafañe (en reemplazo de Maxi López), "Cachete" Sierra, Andy Chango, La Joaqui y Susana Roccasalvo.

¿Quiénes están en riesgo de irse hoy?

Quienes están en peligro de irse este lunes 5 de enero en la gala de eliminación son "Cachete" Sierra, el "Turco" Hunsaín, La Reini, Sofi Martínez, Ian Lucas y Evangelina Anderson. A ellos se les suma Marixa Balli, que tuvo el peor plato en la gala de beneficios.