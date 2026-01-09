El 2026 legislativo de Kicillof: reelecciones trabadas y una Corte con vacantes

(Foto: Nicolás Aboaf)

2026 será un año de construcción política para el gobernador Axel Kicillof tanto dentro como fuera de la provincia de Buenos Aires. Al armado nacional que anunció el pasado 22 de diciembre en el último acto de su espacio Movimiento Derecho al Futuro, se suman un escenario político por demás complejo dentro de la frontera bonaerense. El mandatario llamó a construir “una alternativa sin sectarismos y sin perder el tiempo en las internas” y abrió filas para armar un espacio “abierto, amplio y participativo en todo el país”.

Uno de los desafíos políticos pendientes es lograr que la Legislatura bonaerense de el visto bueno a las reelecciones indefinidas de los intendentes. En ese sentido, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, dijo semanas atrás que considera que la normativa actual es “proscriptiva”. “Vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, con la reelección de los intendentes”, afirmó el funcionario.

“Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible, porque es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, fundamentó el funcionario que forma parte del círculo íntimo de Axel Kicillof. Luego, sentenció: “Justamente, impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la hora de buscar posibles votos que permitan dar este debate, el peronismo tiene en su propio espacio detractores. La Cámpora, que en 2024 y 2025 presionó fuertemente para que salgan, ahora cree que no es tan necesario. “Quizás las listas de diputados nacionales del 2027 tengan muchos de ellos ahí si no tienen reelección”, desafió Máximo Kirchner a principios de noviembre en el programa Cenital. “Será una discusión, un debate que me excede a mí porque es es un debate más profundo. No podemos englobar a todos los intendentes como si fueran un solo sujeto; eso sería un error político tremendo”, señaló en ese momento. Las declaraciones y el momento en que las dijo no fueron al azar. Fue tras haber perdido la elección nacional en la que el espacio de CFK acusó a los intendentes de no haber militado la boleta como sí lo hizo en septiembre.

Algunos de los intendentes que se quedarían sin la re elección

El Frente Renovador de Sergio Massa, impulsor de la norma, también se opone a las reelecciones indefinidas. En la última enmienda que se le hizo a la ley, que habilitó a los intendentes a presentarse por un período más, dio quorum en el recinto aunque votó en contra.

La ley actual impide a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares que puedan ser reelectos de manera indefinida. La norma aplica desde 2016 y a la fecha, solo sufrió una modificación que permitió a los jefes comunales presentarse nuevamente en 2023. De los 135 intendentes que tiene la provincia de Buenos Aires, 82 no podrán ir a las urnas en 2027.

Algunos de los alcaldes del peronismo y con mayor peso territorial que se quedarían sin distrito el año que viene son: Federico Achaval (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Mariel Fernández (Moreno), Mario Ishii (José C. Paz), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). La oposición también tiene caciques que podrían quedar sin tierra. Tal es el caso de Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Miguel Lunghi (Tandil), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), y Miguel Lunghi (Tandil), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), y Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Al paquete de modificaciones englobadas dentro posibles reformas electoral deberá sumarse un proyecto que La Libertad Avanza también buscará imponer. Se trata de la implementación permanente de la Boleta Única Papel (BUP) en los comicios del 2027. En las elecciones del 2025 se implementó por única vez pero es un misterio si volverá a utilizarse. Los libertarios, siguiendo el camino de Nación, harán lo posible por dejar ese sello.

Las PASO, suspendidas únicamente en los comicios legislativos son otro gran interrogante para las próximas Ejecutivas. Finalmente, la realización de elecciones desdobladas será una nueva potestad que quedará bajo la firma o no de Axel Kicillof. Sobre estas reformas, Bianco respondió sin brindar mayores pistas: “Aún no hay definiciones”.

Los cargos vitalicios de la Suprema Corte

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires está compuesta de 7 jueces que, a la fecha, sólo tiene a 3 en actividad, ya que las otras 4 bancas quedaron vacías productos de jubilaciones de los cortesanos y/o fallecimientos. En 2020 el juez Héctor Negri murió, y en 2021 ocurrió lo mismo con otro cortesano, Eduardo Néstor De Lázzari. A ello deben sumarse la jubilación de Luis Genoud en junio de 2024, y la renuncia de Juan Carlos Hitters. Actualmente, la presidenta del Tribunal es Hilda Kogan, y los jueces son Gabriel Torres y Fernando Soria.

Los 3 jueces de la Suprema Corte bonaerense

Fuentes anticiparon a este medio que “enviarán los pliegos faltantes” al Senado bonaerense durante el 2026, aunque no pusieron fecha de presentación. En la Cámara alta el tratamiento de los expedientes lo dará la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos - a cargo del camporista Emmanuel González Santalla - y, de pasar esta instancia, deberá ser aprobado en el recinto por unanimidad.