Construcción nacional para generar una “alternativa a Milei”: así será el 2026 de Kicillof

El lunes 22 de diciembre Axel Kicillof realizó el último acto de su fuerza política - Movimiento Derecho al Futuro - y llamó a “construir una alternativa nacional” a Javier Milei de cara a las elecciones Ejecutivas de 2027. El dirigente dijo que “no venían a repetir la historia”, sino que “venían a crear futuro”. Además, remarcó que su fuerza será “una alternativa sin sectarismos y sin perder el tiempo en las internas”.

Así, durante el acto, el mandatario fue directo en el acto en Ensenada al que asistieron más de 1500 dirigentes de toda la provincia: "Me voy a involucrar, voy a trabajar junto con ustedes. No alcanza con resistir, hay que dar una perspectiva de futuro". Al respecto, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, detalló en la última conferencia del año que “al momento en que el gobernador dijo que hay que ‘construir una alternativa nacional’, significa que vamos a estar trabajando a nivel nacional en todas las provincias de la Argentina; ese es el desafío político”.

De esta manera, a partir de 2026, el kicillofismo cruzará aún más las fronteras bonaerenses y se mostrará con gobernadores, legisladores, legisladoras y dirigentes que propongan un proyecto de país con ciencia, producción, soberanía y trabajo como pilares principales.

En ese sentido, el ministro explicó que la construcción de esa alternativa será “con el conjunto de los sectores del peronismo y sin dejar afuera a nadie”. “Va a ser de manera muy inclusiva, respetando las particularidades provinciales, no imponiendo nada desde aquí, sino trabajando directamente con las expresiones provinciales del campo popular, que a veces tienen que ver con el peronismo, y a veces tienen que ver con algunas otras fuerzas políticas, pero, bueno, nosotros vamos a a sentarnos y hablar con todos para construir esa alternativa”, cerró.

Algunas de las frases eran en clara alusión a las internas del peronismo, sobre todo entre La Cámpora y el MDF. Esta disputa de poder tendrá nuevos capítulos en el verano cuando comiencen las negociaciones por la presidencia del PJ bonaerense. La semana pasada, el Consejo Provincial del Partido Justicialista provincial resolvió que las elecciones para renovar autoridades del espacio sean el próximo 15 de marzo. "Se trabajará en una lista de unidad", confirmaron fuentes del partido a El Destape. El período del actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, venció el 21 de diciembre y se prorrogaron las funciones de todas las autoridades.

Finalmente y respecto de candidaturas, Bianco desterró esa posibilidad: “En 2027 se discutirá sobre candidaturas y otras cuestiones. Pero el año próximo es de construcción política, de una alternativa de gobierno para ganar las elecciones en la Nación y en todas las provincias y municipios que podamos”.