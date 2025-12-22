El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof proyectó a su espacio, Movimiento Derecho al Futuro, como una fuerza de alcance nacional que representa una "alternativa a la ultraderecha". "Me voy a involucrar, voy a trabajar junto con ustedes. No alcaza con resistir, hay que dar una perspectiva de futuro", propuso el gobernador bonaerense esta tarde en un acto en Ensenada al que asistieron más de 1500 dirigentes de toda la provincia.

Kicillof, de cara a 2027: "No alcanza con resistir, hay que dar una perspectiva de futuro"

El viernes por la tarde, el Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense resolvió que las elecciones para renovar autoridades del espacio serán el próximo 15 de marzo de 2026. “Se trabajará en una lista de unidad”, confirmaron fuentes del partido a El Destape. Además, y a pesar de la interna La Cámpora-cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador logró colar dos apoderadas de su espacio para el PJ. Se trata de Ana Laura Ramos y Sol Berriel.

Sobre ello, el ministro de Gobierno provincial dijo que “se ha llegado a un acuerdo para establecer cuáles son las condiciones para llevar adelante las elecciones que será el 15 de marzo del año del año próximo”. “Así que, seguramente, todo este tiempo se estará trabajando en algún esquema de afiliación, no en un esquema de afiliación nuevo, sino que lo que había sucedido es que había fichas de afiliación predatadas desde hace más de de de 60 días que no habían sido cargadas, así que se va a estar trabajando en esas cuestiones”, cerró.