Misión 2027: Kicillof se prepara para avanzar con su proyecto presidencial

Luego de un intenso año que incluyó elecciones desdobladas y un férreo enfrentamiento con el gobierno Nacional, Axel Kicillof reunirá a su espacio (Movimiento Derecho al Futuro) antes de que cierre el 2025 en un plenario en Ensenada que contará con la presencia de 1500 dirigentes y dirigentas de la provincias de Buenos Aires. El gobernador hará un balance del año y una proyección para lo que se viene. El mensaje será el puntapié para un armado nacional que su espacio pretende comenzar de cara al 2027.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, detalló en conferencia de prensa que el acto será para “repasar los ruidos durante este tiempo” y, de cara a lo que se viene, en “cómo seguir construyendo una alternativa para la Argentina”. Se hará un balance del año en curso y una proyección del 2026. “Es un plenario para repasar lo construido durante este tiempo, y en cómo seguir construyendo una alternativa política para la Argentina, en conjunto con el resto de los sectores del peronismo y de todos aquellos sectores que, si bien no son peronistas, queremos volver a tener un país con normalidad, en donde se se respeten los derechos de los trabajadores y los derechos de las personas en general”, agregó el funcionario.

Además, el ministro aclaró que “el Plenario del Movimiento Derecho al Futuro es solo de la provincia de Buenos Aires" y aclaró: "Nosotros no hemos lanzado el MDF a nivel nacional, más allá de que hay muchos referentes y muchos compañeros que están interesados en formar parte”. El encuentro será a partir de las 16 horas en el camping de SOSBA, ubicado en Ensenada, en donde se dispuso un escenario en el que hablará el mandatario provincial.

El futuro del PJ; pateado para marzo

El viernes por la tarde, el Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense resolvió que las elecciones para renovar autoridades del espacio serán el próximo 15 de marzo de 2026. “Se trabajará en una lista de unidad”, confirmaron fuentes del partido a El Destape. Además, y a pesar de la interna La Cámpora-cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador logró colar dos apoderadas de su espacio para el PJ. Se trata de Ana Laura Ramos y Sol Berriel.

Sobre ello, el ministro de Gobierno provincial dijo que “se ha llegado a un acuerdo para establecer cuáles son las condiciones para llevar adelante las elecciones que será el 15 de marzo del año del año próximo”. “Así que, seguramente, todo este tiempo se estará trabajando en algún esquema de afiliación, no en un esquema de afiliación nuevo, sino que lo que había sucedido es que había fichas de afiliación predatadas desde hace más de de de 60 días que no habían sido cargadas, así que se va a estar trabajando en esas cuestiones”, cerró.