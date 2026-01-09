Agricultores protestaron en París contra el acuerdo comercial UE-Mercosur

Un grupo de agricultores franceses encabezaron una jornada de movilizaciones con tractores en el centro de París para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el cual se votará este viernes. Las protestas se repitieron en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las puertas de la Asamblea Nacional y otros puntos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, aunque también hubo conflictos en otras partes del país. El presidente francés Emmanuel Macron se hizo eco de las protestas y, mediante un posteo en su cuenta de X, confirmó que votará en contra del acuerdo.

Francia arrastra desde hace semanas un conflicto interno en el marco del acuerdo comercial entre la UE-Mercosur, al que los agricultores señalan como negativo para la economía francesa. Durante diciembre estuvieron días enteros bloqueando carreteras, vertiendo estiércol y realizando manifestaciones en todo el país para protestar contra el acuerdo, que ya cuenta con el apoyo de países como Alemania y España e Italia, por lo que ya estarían los votos para que se apruebe con o sin el respaldo de París.

Pese a que la movilización de hoy fue declarada ilegal, unos cuarenta tractores lograron sortear controles policiales y acceder a la capital francesa. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, decidió no dispersar la protesta y explicó que, a nivel nacional, se registraron 67 acciones en 39 departamentos, con la participación de unos 2.200 agricultores y 625 tractores. Las protestas incluyeron cortes temporales de autopistas, accesos a centros logísticos y depósitos de combustible. El saldo fue de once detenidos fuera de París y más de 600 multas.

Nuñez condenó los insultos dirigidos contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, cuando salió a dialogar con los manifestantes. Aun así, la dirigente macronista relativizó el episodio y mantuvo una reunión con representantes sindicales agrarios. "Incluso si hay tensión o enojo, estoy aquí para escucharlos", afirmó Pivet.

Detrás de la protesta estuvo principalmente la Coordinadora Rural, un sindicato agrícola cercano a la extrema derecha. Su vicepresidente, Edouard Legras, definió la llegada de los tractores al Parlamento como "un gesto simbólico", mientras que el copresidente Bertrand Venteau sostuvo que el acuerdo con el Mercosur es "un hecho consumado" y que cualquier modificación posterior sería "pura palabrería". "La lucha será dura y larga", advirtió, y no descartó nuevas acciones.

Macron confirmó que Francia rechazará el acuerdo comercial

Después de todo el día de protestas, el presidente Emmanuel Macron confirmó en un hilo de X (antes Twitter) que Francia votará en contra del acuerdo de asociación UE-Mercosur. Explicó en una serie de puntos cuáles fueron los pedidos puntuales que hizo Francia para contemplar la firma del pacto comercial, al que describió como "de otra época" por haberse comenzado a negociar en 1999.

Macron aclaró que, aun si el acuerdo avanza, “no es el fin de esta historia”. Prometió presionar a Bruselas para que aplique mecanismos de protección para los agricultores europeos, como las llamadas “cláusulas espejo”, salvaguardas ante importaciones masivas y controles sanitarios y ambientales más estrictos para los productos del Mercosur.

La firma del pacto está prevista para el lunes próximo en Asunción, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los mandatarios de los países del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Francia intentará liderar una minoría de bloqueo dentro de la UE, junto con Polonia, Hungría y Austria. Italia, que si bien al principio votaría en contra, este jueves negoció con la UE y quedó a un paso de cambiarse de bando y apoyar el acuerdo.

Sin embargo aparte del voto de los gobiernos, el acuerdo enfrenta otro escollo: el Parlamento Europeo. La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, advirtió que "nada garantiza" su respaldo y recordó que la Eurocámara podría incluso recurrir al Tribunal de Justicia de la UE. Para influir en esa instancia, el sindicato de Explotadores Agrícolas (FNSEA) convocó a una protesta frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo el próximo 20 de enero.