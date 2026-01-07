Ambos beneficios se acreditan de forma automática en la misma cuenta bancaria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar para enero de 2026. Estos dos beneficios se combinan y acreditan de manera automática en la cuenta de los titulares. Juntos, forman un ingreso mensual clave para la economía de millones de hogares.

El dato más llamativo es que, según la composición del grupo familiar, algunos hogares pueden superar los $630.000 de ingreso combinado. Esto se da en casos específicos donde se cobra la AUH por discapacidad y por hijos menores. Acá te lo desglosamos.

¿Cómo se llega a un ingreso de $633.529 en enero?

El ejemplo concreto que brinda ANSES corresponde a una familia con tres hijos. En este caso, la combinación de beneficios se da de la siguiente manera: uno de los hijos tiene una discapacidad y los otros dos son menores de edad sin discapacidad.

Para enero, la AUH general por hijo menor es de $125.518. De este monto, se cobra de forma directa el 80% ($100.414,40). El 20% restante se retiene y se libera al presentar la Libreta de Salud y Educación al finalizar el ciclo lectivo.

Pero para el hijo con discapacidad, el monto de la AUH es mucho mayor. En enero de 2026, asciende a $408.705. De esta suma, se acreditan $326.964 de forma directa y el resto queda sujeto a la rendición anual.

Desglose del cálculo: suma que da el total histórico

Entonces, el cálculo para la familia tipo de tres hijos (uno con discapacidad) queda así:

AUH por hijo con discapacidad (pago directo): $326.964

AUH por primer hijo menor (80% de $125.518): $100.414,40

AUH por segundo hijo menor (80% de $125.518): $100.414,40

SUBTOTAL AUH: $527.792,80

A este subtotal, se le suma la Tarjeta Alimentar. Al tratarse de una familia con tres hijos, el monto del refuerzo alimentario es el máximo: $108.062.

TOTAL INGRESO ENERO 2026: $527.792,80 + $108.062 = $635.854,80 (sin contar el 20% retenido de la AUH)

La AUH por un hijo con discapacidad asciende a $408.705 a partir de enero.

Los montos oficiales de la AUH para enero 2026

Es importante que conozcas los valores base, ya que de ahí se parte para todos los cálculos. Para enero, ANSES fijó los siguientes importes:

AUH por hijo (sin discapacidad): $125.518 Pago directo mensual (80%): $100.414,40 Retención anual (20%): $25.103,60

AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $408.705 Pago directo mensual (80%): $326.964 Retención anual (20%): $81.741



Recordá que la AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo. Es un derecho que se mantiene mientras persista la condición, incluso en la adultez.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo automático que se suma a la AUH

Este beneficio, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, se acredita sin trámites adicionales a quienes ya cobran la AUH. Su monto depende exclusivamente de la cantidad de hijos declarados en el grupo familiar, no de si tienen o no discapacidad.

Los valores para enero 2026 no se actualizan por movilidad y son los siguientes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se acredita en la misma cuenta donde cobrás la AUH, siguiendo el mismo calendario de pagos.

La Tarjeta Alimentar para familias con tres hijos es de $108.062 este mes.

¿Cómo saber si a vos te corresponde esta combinación de beneficios?

La asignación es automática. Si ya cobrás la AUH y tenés hijos con discapacidad declarados y acreditados en el sistema de ANSES, los montos se liquidan solos. Lo mismo con la Tarjeta Alimentar según la cantidad total de hijos.

Para verificar, ingresá a Mi ANSES con tu clave de la Seguridad Social. En la sección de "Hijos" o "Prestaciones", vas a poder ver el detalle de cuánto cobrás por cada hijo y si está categorizado con discapacidad.

Si tenés un hijo con discapacidad y no estás cobrando el monto aumentado, tenés que presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en ANSES. Es el trámite necesario para que el sistema actualice tu situación.