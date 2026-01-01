Uno por uno: ANSES confirmó los aumentos para enero 2026

La jubilación mínima de enero será de $349.299, más un bono extra de $70.000.

El primer mes del año trae novedades en la billetera de millones de argentinos. ANSES aplicará un aumento del 2,47% en todas sus prestaciones, siguiendo la inflación de noviembre. Este ajuste mensual de cara a enero 2026 busca proteger tu poder adquisitivo contra la suba de precios.

El cambio afecta a jubilaciones, pensiones y a todas las asignaciones sociales. La buena noticia es que el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente. Se suma al haber actualizado, dando un alivio extra a los ingresos más bajos.

Acá te vamos a detallar monta por monto, cuánto vas a cobrar a partir de enero. También te daremos el calendario completo de pagos, organizado por la terminación de tu DNI. Tené tu documento a mano para planificar bien el mes.

Nuevos montos: Jubilaciones, pensiones y el refuerzo para los mínimos

Empecemos por las jubilaciones. A partir de enero, la jubilación mínima se ubicará en $349.299,32. Si cobrás este haber, recordá que se le suma el bono de $70.000, llevando el total a $419.299,32. Es un ingreso combinado clave.

Para las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el monto base será de $244.509,52. Con el bono de $70.000, el total asciende a $314.509,52. Las madres con siete hijos que cobran esta pensión reciben el mismo monto que la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se actualiza. Su nuevo valor es de $279.439,46. Sumando el bono de $70.000, los beneficiarios percibirán $349.439,46. Estos montos son vitales para quienes no tienen otro ingreso formal.

Asignaciones familiares: AUH, AUE y Asignación por Hijo

Las familias también reciben su ajuste. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $125.518 por hijo. Si tu hijo tiene discapacidad, el monto de la AUH por Discapacidad será significativamente mayor: $408.705 mensuales.

Para las personas gestantes, la Asignación por Embarazo (AUE) se fija en $118.454,32. Recordá que se paga el 80% mensual y el 20% restante se libera al presentar la libreta. Es un apoyo durante todo el proceso.

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores en relación de dependencia (primer rango de ingresos) será de $62.765. Esta ayuda se suma al salario y es compatible con la AUH en los casos que corresponda.

Calendario de pagos ANSES Enero 2026: Tu fecha clave según tu DNI

La organización es por terminación del documento. Para jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo, el cobro empieza el 9 de enero (DNI terminado en 0) y sigue hasta el 22 de enero (DNI terminado en 9).

Si tu jubilación SÍ supera el haber mínimo, las fechas son distintas. Comenzás a cobrar el 23 de enero (DNI 0 y 1) y terminás el 29 de enero (DNI 8 y 9). Fijate bien en qué grupo estás para no confundirte.

La AUH por hijo se actualiza a $125.518 a partir del próximo mes.

Para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, el calendario es idéntico al de los jubilados mínimos: del 9 al 22 de enero. La Asignación por Embarazo (AUE) tiene su propio cronograma, que va del 12 al 23 de enero.

Otras prestaciones: Pensiones no contributivas, desempleo y pagos únicos

Las Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos) se pagan entre el 9 y el 15 de enero, según tu DNI. Si cobrás la Prestación por Desempleo (Plan 1), tu fecha está entre el 22 y el 28 de enero.

Para el Seguro de Desempleo (Plan 2), el pago es masivo: todas las terminaciones de DNI cobran entre el 6 y el 12 de enero. Es un rango amplio, por lo que el dinero puede acreditarse cualquier día de esa semana.

Los pagos únicos, como los por matrimonio, nacimiento o adopción, tienen dos ventanas. Si te corresponde la primera quincena, cobrás del 12 de enero al 12 de febrero. Para la segunda, del 22 de enero al 12 de febrero.