Calendario de pagos de ANSES enero 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de enero de 2026 para jubilados y pensionados, con fechas diferenciadas según el nivel del haber y la terminación del DNI. El cronograma también incluye pensiones no contributivas y confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.
Calendario de pagos ANSES enero 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los beneficiarios cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI:
- DNI 0: 9 de enero
- DNI 1: 12 de enero
- DNI 2: 13 de enero
- DNI 3: 14 de enero
- DNI 4: 15 de enero
- DNI 5: 16 de enero
- DNI 6: 19 de enero
- DNI 7: 20 de enero
- DNI 8: 21 de enero
- DNI 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
En estos casos, los pagos se concentrarán en la última semana del mes:
- DNI 0 y 1: 23 de enero
- DNI 2 y 3: 26 de enero
- DNI 4 y 5: 27 de enero
- DNI 6 y 7: 28 de enero
- DNI 8 y 9: 29 de enero
Pensiones no contributivas
El cronograma queda establecido de la siguiente manera:
- DNI 0 y 1: 9 de enero
- DNI 2 y 3: 12 de enero
- DNI 4 y 5: 13 de enero
- DNI 6 y 7: 14 de enero
- DNI 8 y 9: 15 de enero
Montos vigentes en enero 2026
Con la actualización mensual por inflación del 2,47%, los haberes quedan así:
- Jubilación mínima: $349.299,32 + bono $70.000 = $419.299,32
- PUAM: $279.439,46 + bono $70.000 = $349.439,46
- Pensiones no contributivas: $244.509,52 + bono $70.000 = $314.509,52
En enero no se paga aguinaldo, pero el refuerzo extraordinario continúa alcanzando a jubilados de la mínima, PUAM y pensiones no contributivas. El esquema mantiene la organización habitual por DNI y busca garantizar previsibilidad en el cobro de los haberes al inicio de 2026.
Aumento para jubilados de ANSES con bono en enero
La ANSES confirmó el aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación. El ajuste se aplica conforme al esquema establecido tras el DNU 274/24 y alcanza a la totalidad de las prestaciones que administra el organismo.
Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continuará pagándose a quienes perciben hasta el haber mínimo. De este modo, el ingreso total en enero será de $419.299,32 para ese universo de jubilados y pensionados. En el extremo superior, la jubilación máxima se elevará a $2.350.453,70, según lo dispuesto en la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial.