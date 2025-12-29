Calendario de pagos de ANSES enero 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

ANSES: cuánto se cobra en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de enero de 2026 para jubilados y pensionados, con fechas diferenciadas según el nivel del haber y la terminación del DNI. El cronograma también incluye pensiones no contributivas y confirma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Calendario de pagos ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En estos casos, los pagos se concentrarán en la última semana del mes:

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 26 de enero

DNI 4 y 5: 27 de enero

DNI 6 y 7: 28 de enero

DNI 8 y 9: 29 de enero

Pensiones no contributivas

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

DNI 0 y 1: 9 de enero DNI 2 y 3: 12 de enero DNI 4 y 5: 13 de enero DNI 6 y 7: 14 de enero DNI 8 y 9: 15 de enero

Montos vigentes en enero 2026

Con la actualización mensual por inflación del 2,47%, los haberes quedan así:

Jubilación mínima: $349.299,32 + bono $70.000 = $419.299,32

PUAM: $279.439,46 + bono $70.000 = $349.439,46

Pensiones no contributivas: $244.509,52 + bono $70.000 = $314.509,52

En enero no se paga aguinaldo, pero el refuerzo extraordinario continúa alcanzando a jubilados de la mínima, PUAM y pensiones no contributivas. El esquema mantiene la organización habitual por DNI y busca garantizar previsibilidad en el cobro de los haberes al inicio de 2026.

Cuándo se cobra la jubilación ANSES

Aumento para jubilados de ANSES con bono en enero

La ANSES confirmó el aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzará a regir en enero de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación. El ajuste se aplica conforme al esquema establecido tras el DNU 274/24 y alcanza a la totalidad de las prestaciones que administra el organismo.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continuará pagándose a quienes perciben hasta el haber mínimo. De este modo, el ingreso total en enero será de $419.299,32 para ese universo de jubilados y pensionados. En el extremo superior, la jubilación máxima se elevará a $2.350.453,70, según lo dispuesto en la Resolución 381 publicada en el Boletín Oficial.