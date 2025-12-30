El aumento de enero 2026 para tu jubilación será del 2,5%, según la inflación.

Llegó la confirmación que todos los jubilados y pensionados esperaban. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó los incrementos que se aplicarán desde enero del 2026. Este ajuste sigue la ley de movilidad vigente, atada a la inflación.

Este nuevo ajuste se corresponde a que cada mes, los haberes se actualizan según el índice de precios del mes anterior. El objetivo declarado es proteger tu poder adquisitivo frente al alza de precios constante, aunque cabe mencionar que es un aumento con retraso, por lo que siempre se está atrás y perdiendo.

Para enero, el aumento corresponde al dato de inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Este porcentaje ya se aplicó para definir los nuevos valores que vas a encontrar en tu cuenta el próximo año. No es una estimación, son números concretos.

Los montos de ANSES para enero 2026

Jubilación mínima: Se ubicará en $349.401,58.

Jubilación máxima: Llegará a $2.351.141,84.

PUAM y PNC: La Pensión Universal para el Adulto Mayor y las No Contributivas por Invalidez o Vejez quedarán en $279.443,60.

Y vos ¿recibís el bono extra de $70.000 de ANSES?

Acá está el punto más importante y donde tenés que prestar atención. El anuncio de un pago extra de $70.000 genera expectativa, pero no es para todos los beneficiarios. Este refuerzo tiene un destino muy específico.

El bono de $70.000 está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Si vos percibís la jubilación máxima, quedás automáticamente excluido de este beneficio adicional. El criterio es el monto de tu cobro habitual.

Pero hay un detalle clave. ANSES aclara que, en casos donde el haber mensual supere levemente el mínimo, el organismo pagará un monto proporcional. ¿El objetivo? Que tu ingreso total de enero alcance un piso específico después de sumar el bono.

Veámoslo con ejemplos claros para que no queden dudas. Si cobrás la jubilación mínima ($349.401,58) y recibís el bono completo, tu ingreso de enero será de $419.401,58. Esa es la cifra total que deberías ver en tu cuenta.

El bono extra de $70.000 es sólo para quienes cobran el haber mínimo.

Para los beneficiarios de la PUAM o de una Pensión No Contributiva, la matemática es similar. Al haber base de $279.443,60 se le suma el bono de $70.000, dando un total de $349.443,60. Este es el mecanismo de refuerzo para los ingresos más bajos.

¿Por qué es vital conocer los canales oficiales de ANSES?

Siempre que se anuncian pagos extra o ajustes, aumentan los intentos de estafa. Personas inescrupulosas aprovechan la expectativa para pedir datos personales o prometer trámites falsos. Tu información y tu dinero están en juego.

ANSES solo se comunica a través de sus vías oficiales. Su sitio web (www.anses.gob.ar), la aplicación Mi ANSES, y sus redes sociales verificadas (con el tilde azul) son las fuentes confiables. Desconfiá de mensajes de WhatsApp o llamados sorpresa.