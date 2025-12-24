ANSES oficializó aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero

ANSES oficializó los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán desde enero de 2026, junto con el pago de un bono extraordinario de $70.000, según lo dispuesto en la Resolución 380/2025 y el Decreto 918/2025 publicados en el Boletín Oficial.

Uno por uno: cuáles son los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero

Jubilaciones y pensiones

- Haber mínimo garantizado: $349.299,32

- Haber máximo: $2.350.453,70

- Base imponible mínima: $117.643,93

- Base imponible máxima: $3.823.372,95

- Las remuneraciones de afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025, o que continúen trabajando bajo el artículo 34 de la Ley 24.241 y soliciten la prestación desde enero de 2026, se actualizarán.

Prestaciones sociales

- Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46

Bono extraordinario

- Monto: $70.000

- Norma: Decreto 918/2025

- Se percibirá por quienes cobren un haber menor o igual al mínimo previsional garantizado.

- Quienes superen el mínimo recibirán un plus hasta alcanzar la suma del haber mínimo más el bono.

- Carácter no remunerativo, sin descuentos ni cómputo para otros conceptos.

Asignaciones familiares (incremento del 2,47%)

Montos generales

- Nacimiento: $73.160

- Adopción: $437.421

- Matrimonio; $109.545

Prenatal e hijo

- IGF (Ingreso del Grupo Familiar) hasta $971.786,00:

- Valor general: $62.765

- Zona 1: $135.338

- Zona 2: $135.338

- Zona 3: $125.311

- Zona 4: $135.338

- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:

- Valor general: $42.337

- Zona 1: $83.753

- Zona 2: $83.753

- Zona 3: $73.167

- Zona 4: $111.376

- IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00:

- Valor general: $25.514

- Todas las zonas: $51.154

- IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00:

- Valor general: $13.211

- Todas las zonas: $25.577

Hijo con discapacidad

- IGF hasta $971.786,00:

- Valor general: $204.459

- Zona 1: $284.459

- Zona 2: $284.459

- Zona 3: $409.167

- Zona 4: $359.167

- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:

- Valor general: $144.617

- Zona 1: $237.915

- Zona 2: $237.915

- Zona 3: $329.167

- Zona 4: $329.167

- IGF superior a $1.425.219,01:

- Valor general: $91.276

- Todas las zonas: $135.797

Ayuda escolar anual

- IGF hasta $5.146.094,00:

- Valor general: $42.039

- Zona 1: $56.075

- Zona 2: $70.135

- Zona 3: $83.797

- Zona 4: $83.797

- Ayuda escolar Hijo con discapacidad (sin tope de IGF):

- Valor general: $42.039

- Zona 1: $56.075

- Zona 2: $70.135

- Zona 3: $83.797

- Zona 4: $83.797

La Resolución 380/2025 establece que si algún integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.573.047, se excluye el acceso al cobro de asignaciones familiares, aunque la suma total no supere el tope máximo fijado.