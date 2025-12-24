EN VIVO
Anses

ANSES oficializó aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero

La Anses fijó los nuevos valores del sistema previsional, el bono extraordinario de $70.000 y la actualización de las asignaciones familiares que regirán a partir de enero de 2026.  

24 de diciembre, 2025 | 08.29

ANSES oficializó los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán desde enero de 2026, junto con el pago de un bono extraordinario de $70.000, según lo dispuesto en la Resolución 380/2025 y el Decreto 918/2025 publicados en el Boletín Oficial.

Uno por uno: cuáles son los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero  

Jubilaciones y pensiones

- Haber mínimo garantizado: $349.299,32  
- Haber máximo: $2.350.453,70  
- Base imponible mínima: $117.643,93  
- Base imponible máxima: $3.823.372,95  
- Las remuneraciones de afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025, o que continúen trabajando bajo el artículo 34 de la Ley 24.241 y soliciten la prestación desde enero de 2026, se actualizarán.

Prestaciones sociales

- Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50  
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46  

Bono extraordinario

- Monto: $70.000  
- Norma: Decreto 918/2025  
- Se percibirá por quienes cobren un haber menor o igual al mínimo previsional garantizado.  
- Quienes superen el mínimo recibirán un plus hasta alcanzar la suma del haber mínimo más el bono.  
- Carácter no remunerativo, sin descuentos ni cómputo para otros conceptos.

Asignaciones familiares (incremento del 2,47%)

Montos generales
- Nacimiento: $73.160  
- Adopción: $437.421  
- Matrimonio; $109.545  

Prenatal e hijo

- IGF (Ingreso del Grupo Familiar) hasta $971.786,00: 
  - Valor general: $62.765  
  - Zona 1: $135.338  
  - Zona 2: $135.338  
  - Zona 3: $125.311  
  - Zona 4: $135.338  

- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:
  - Valor general: $42.337  
  - Zona 1: $83.753  
  - Zona 2: $83.753  
  - Zona 3: $73.167  
  - Zona 4: $111.376  

- IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00:
  - Valor general: $25.514  
  - Todas las zonas: $51.154  

- IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00:
  - Valor general: $13.211  
  - Todas las zonas: $25.577  

Hijo con discapacidad

- IGF hasta $971.786,00: 
  - Valor general: $204.459  
  - Zona 1: $284.459  
  - Zona 2: $284.459  
  - Zona 3: $409.167  
  - Zona 4: $359.167  

- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:  
  - Valor general: $144.617  
  - Zona 1: $237.915  
  - Zona 2: $237.915  
  - Zona 3: $329.167  
  - Zona 4: $329.167  

- IGF superior a $1.425.219,01:
  - Valor general: $91.276  
  - Todas las zonas: $135.797  

Ayuda escolar anual

- IGF hasta $5.146.094,00:  
  - Valor general: $42.039  
  - Zona 1: $56.075  
  - Zona 2: $70.135  
  - Zona 3: $83.797  
  - Zona 4: $83.797  

- Ayuda escolar Hijo con discapacidad (sin tope de IGF):  

  - Valor general: $42.039  
  - Zona 1: $56.075  
  - Zona 2: $70.135  
  - Zona 3: $83.797  
  - Zona 4: $83.797  

La Resolución 380/2025 establece que si algún integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.573.047, se excluye el acceso al cobro de asignaciones familiares, aunque la suma total no supere el tope máximo fijado.

