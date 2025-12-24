ANSES oficializó aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero  

ANSES oficializó los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán desde enero de 2026, junto con el pago de un bono extraordinario de $70.000, según lo dispuesto en la Resolución 380/2025 y el Decreto 918/2025 publicados en el Boletín Oficial.
Uno por uno: cuáles son los aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones desde enero
Jubilaciones y pensiones
- Haber mínimo garantizado: $349.299,32
- Haber máximo: $2.350.453,70
- Base imponible mínima: $117.643,93
- Base imponible máxima: $3.823.372,95
- Las remuneraciones de afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025, o que continúen trabajando bajo el artículo 34 de la Ley 24.241 y soliciten la prestación desde enero de 2026, se actualizarán.
Prestaciones sociales
- Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46
Bono extraordinario
- Monto: $70.000
- Norma: Decreto 918/2025
- Se percibirá por quienes cobren un haber menor o igual al mínimo previsional garantizado.
- Quienes superen el mínimo recibirán un plus hasta alcanzar la suma del haber mínimo más el bono.
- Carácter no remunerativo, sin descuentos ni cómputo para otros conceptos.
Asignaciones familiares (incremento del 2,47%)
Montos generales
- Nacimiento: $73.160
- Adopción: $437.421
- Matrimonio; $109.545
Prenatal e hijo
- IGF (Ingreso del Grupo Familiar) hasta $971.786,00:
- Valor general: $62.765
- Zona 1: $135.338
- Zona 2: $135.338
- Zona 3: $125.311
- Zona 4: $135.338
- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:
- Valor general: $42.337
- Zona 1: $83.753
- Zona 2: $83.753
- Zona 3: $73.167
- Zona 4: $111.376
- IGF entre $1.425.219,01 y $1.645.464,00:
- Valor general: $25.514
- Todas las zonas: $51.154
- IGF entre $1.645.464,01 y $5.146.094,00:
- Valor general: $13.211
- Todas las zonas: $25.577
Hijo con discapacidad
- IGF hasta $971.786,00:
- Valor general: $204.459
- Zona 1: $284.459
- Zona 2: $284.459
- Zona 3: $409.167
- Zona 4: $359.167
- IGF entre $971.786,01 y $1.425.219,00:
- Valor general: $144.617
- Zona 1: $237.915
- Zona 2: $237.915
- Zona 3: $329.167
- Zona 4: $329.167
- IGF superior a $1.425.219,01:
- Valor general: $91.276
- Todas las zonas: $135.797
Ayuda escolar anual
- IGF hasta $5.146.094,00:
- Valor general: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797
- Ayuda escolar Hijo con discapacidad (sin tope de IGF):
- Valor general: $42.039
- Zona 1: $56.075
- Zona 2: $70.135
- Zona 3: $83.797
- Zona 4: $83.797
La Resolución 380/2025 establece que si algún integrante del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.573.047, se excluye el acceso al cobro de asignaciones familiares, aunque la suma total no supere el tope máximo fijado.