Este beneficio está pensado para vos si perdiste tu empleo formal recientemente.

Tras las celebraciones de Navidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activa el calendario de pagos correspondiente a uno de los beneficios más esperados por miles de argentinos en situación de desempleo. Se trata de la Prestación por Desempleo, un bono económico que tiene un tope máximo de $334.800 para el mes de diciembre y que se acreditará a partir del viernes 26 de diciembre de 2025.

A continuación te detallamos quiénes pueden cobrar, cuáles son los requisitos excluyentes, cómo se calcula el monto y el cronograma definitivo por terminación de DNI para acceder al pago.

Cronograma de pago después de Navidad: ¿Quiénes cobran el 26 de diciembre?

Debido al feriado de Navidad, el cronograma habitual de pagos se reanuda inmediatamente después. Según el calendario oficial difundido por Anses, la acreditación se realizará por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI):

Viernes 26 de diciembre de 2025: Cobran los beneficiarios con DNI que terminen en 4 y 5 .

Lunes 29 de diciembre: Continuarán los pagos para las terminaciones de DNI restantes, de acuerdo al calendario establecido para el mes.

Se recomienda a los titulares del beneficio consultar su cuenta en Mi Anses o la aplicación oficial para confirmar su fecha exacta de acreditación y el monto correspondiente. Asimismo, es fundamental estar atento a los canales oficiales del organismo para evitar confusiones con información no verificada.

¿Qué es la Prestación por Desempleo de la Anses?

La Prestación por Desempleo es un seguro social destinado a brindar un apoyo económico transitorio a los trabajadores que hayan perdido su empleo en relación de dependencia de manera involuntaria. Cubre casos como despido sin causa justificada, finalización de contrato temporal o cese de actividades, siempre que se cumplan con los períodos de aportes previos establecidos por la ley.

Es crucial entender que no es un beneficio automático ni universal. Su aprobación y monto dependen estrictamente de la historia laboral y contributiva del solicitante ante el sistema de seguridad social.

Requisitos para cobrar el bono de desempleo de $334.800

El acceso a este beneficio está regulado y segmentado según el tipo de trabajo desempeñado. Los principales grupos y sus condiciones son:

Trabajadores permanentes: Deben acreditar al menos seis (6) meses de aportes dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de desvinculación laboral. Trabajadores eventuales o de temporada: Deben haber trabajado más de 90 días en el último año y, a la vez, menos de 12 meses en los últimos tres años. Trabajadores de la construcción: Para quienes finalizó la obra, se exige un mínimo de ocho (8) meses de aportes dentro de los dos (2) años previos al fin de la obra.

El trámite se inicia en la web de ANSES, con la solicitud correspondiente, presentación de documentación que acredite la desvinculación y la verificación de los aportes.

¿Cómo se calcula el monto a cobrar? ¿Es fijo?

No, el monto no es fijo para todos. La cifra de $334.800 representa el tope máximo establecido para diciembre de 2025, tras un ajuste del 1,95%. El valor individual se calcula en base al mejor salario promedio registrado durante los últimos seis (6) meses trabajados antes de la pérdida del empleo.

El monto que cobrás depende de tu salario promedio de los últimos meses

Luego, este promedio se ajusta en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente. Por lo tanto, cada beneficiario percibe un importe personalizado que refleja su último salario, sin superar el límite máximo anunciado.